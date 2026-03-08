『ばけばけ』第23週 錦織やサワと再会する
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」 が、9日にスタートする。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」 のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に息子・勘太が産まれる。初めての孫に喜ぶ司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）よりも、勘太にデレデレなヘブン。丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）、クマ（夏目透羽）もその溺愛ぶりに目を丸くする。ある日、勘太の出生届をだすためにトキとヘブンの国籍を決めることに。手続きのため家族で久しぶりに松江へ帰ることになり、錦織（吉沢亮）やサワ（円井わん）と再会する。
