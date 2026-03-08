櫻坂46、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』メインPVにてOPテーマ「What‘s “KAZOKU”?」が一部解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月12日(日)午後5時よりMBS/TBS系全国28局ネットで放送開始となるTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のメインPVが公開され、櫻坂46手掛けるOPテーマ「What‘s “KAZOKU”?」の一部が解禁となった。

櫻坂46がOPテーマを務めることは昨年の12月に明らかとなり大きな話題を呼んでいたが、ついに待望の続報が公開となった形だ。

また、 初回放送日の前週4月5日(日) 午後5時〜MBS/TBS系全国28局ネットにて、特別番組「『夜桜さんちの大作戦』第2期直前スペシャルさくら満開ミッション（仮）」の放送も決定した。櫻坂46メンバーの松田里奈、森田ひかる、的野美青、谷口愛季が視聴者と一緒に第1期を振り返る特別番組となっている。

いよいよ放送が来月に迫り、櫻坂46初のアニメ主題歌の様々な情報が明らかとなってきた。常に新しい挑戦をし続ける彼女たちの今後の続報に注目してほしい。

●リリース情報

櫻坂46 14th Single

『The growing up train』

3月11日発売

CD詳細はこちら

http://sakurazaka46.lnk.to/20260311_Thegrowinguptrain_PKG

『The growing up train (Special Edition)』

配信リンクはこちら

https://sakurazaka46.lnk.to/The_growing_up_rain_SE

櫻坂46 LIVE Blu-ray & DVD

『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

4月8日発売

詳細はこちら

https://sakurazaka46.lnk.to/5thTOUR2025_Addiction_TOURFINAL_PKG

●ライブ情報

5th YEAR ANNIVERSARY LIVE

2026年4月11日(土)・12日(日) MUFGスタジアム(国立競技場)

＜櫻坂46・プロフィール＞

2015年、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループ・欅坂46として結成。2020年10月より櫻坂46に改名して活動をスタート。

クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現している。作品を発表する度にSNSでのトレンドや各ランキングなどでも1位を獲得し続けている。日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演、2023年にはアジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の二部門にて受賞、日本人アーティストとして初の快挙となった。2024年は櫻坂46としては二度目の東京ドーム公演を開催し、11万人を動員。ZOZOマリンスタジアムにて開催したスタジアムライブでは、会場の最大動員数を大きく更新した。香港にて開催されたイベント“Clockenflap Music & Art Festival 2024”では日本人アイドルグループとしては初となるメインステージに立つ快挙を成し遂げた。2025年は、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市を巡るツアーを敢行し、合計で26万人を動員した。日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループ。

