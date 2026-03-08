腹式呼吸の大きな誤解!? 胸式と腹式をセットで行う、本当の深い呼吸とは【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

本当の深い呼吸は「全体呼吸」

「肺の大きさへの意識で、呼吸の深さが変わる」。この事実に驚かれた方も、多いのではないでしょうか。このように、意識して動かせる筋肉は、私たち自身のイメージによって多大な影響を受けています。実はもう一点、呼吸に関してはお伝えすべき要点があります。

胸式呼吸と腹式呼吸について、どのような認識をされているでしょうか？おそらく多くの人は、胸を膨らませるのが胸式で、お腹を膨らませるのが腹式という認識かと思います。間違いではありませんが、「お腹に空気を入れるのが腹式」と思っているとしたら、それは勘違いです。

空気が入るのは、肺です。お腹、腸ではありません。この勘違いが、腹式呼吸を歪（いびつ）にして苦しくさせます。正しい腹式呼吸は、横隔膜を下げて肺を膨らませます。お腹が出て膨らむのは、内臓が押し出されるからです。

また胸式と腹式とを、同時にも行えます。どちらかを選ぶのではなく、同時に行う「全体呼吸」こそが、本当の深い呼吸です。

【出典】『疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖』著：小池義孝／イラスト：千葉さやか(Panchro)