★ルファーダ（阪神１Ｒ・３歳未勝利＝９時５０分発走）

６ハロン戦でデビューしたヘニーヒューズ産駒だが、結果が出たなかったため徐々に距離を延長してきた。２走前に初めて起用された１８００メートルで２着に入ると、休養を挟んだ前走でも僅差の２着に好走した。

能力指数と末脚性能が上位という理由から、日曜の阪神で唯一「盤石」のジャッジを与えられた１頭。特に能力指数は１頭だけ「４０」を超える数値を算出している。

★ハニージョー（中山５Ｒ・３歳未勝利＝１２時２５分発走）

初戦は東京の芝１６００メートルで０秒５差の３着に敗れたコントレイル産駒。勝ったアドマイヤクワッズはのちのＧ１・朝日杯ＦＳで３着に好走したレベルを考えると悲観する内容ではない。

人気の一角を背負うことは当然だが、馬トクの「ＡＩ展開予想」でＳＡ値（スピード指数をベースに、騎手分析点や外厩分析点、厩舎分析点、情報分析点などを加えて算出した総合予想値）が１２１の高い数値をマーク。展開面の後押しが大きい。

★アマンテビアンコ（中山１０Ｒ・総武ステークス＝１５時０５分発走）

Ｊpｎ１の羽田盃から１年１１か月の長期休養明けながら、馬トクでは「激走馬」にピックアップされた。デビューから底を見せずにＧ１級タイトルを手にした力量は侮れない。

激走馬に選ばれた２つの理由が「上位騎手騎乗」「騎手が好調」と鞍上のルメール騎手推しだが、休み明けながら仕上指数はトップの「７４」をマーク。美浦・坂路で自己ベストを更新する時計を出すなど動ける態勢は整いつつある。

【馬トクスタッフ推奨馬の先週の結果】

★ヌクレオチド（１日、中山３Ｒ・３歳未勝利＝２着）

★メルカントゥール（１日、阪神４Ｒ・３歳１勝クラス＝１着）

★タイキラフター（１日、小倉１１Ｒ・関門橋ステークス＝８着）