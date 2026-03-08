◆明治安田Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ▽第５節 藤枝１―１（ＰＫ６―５）磐田（７日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２磐田は今季初のＪ２藤枝との県勢対決にＰＫ戦で敗れた。前半２６分に磐田ＦＷグスタボシルバ（２８）が先制点を挙げたが、同３８分にプロ初スタメンの大卒ルーキーＭＦ三木仁太（２２）に同点弾を許した。前半アディショナルタイムに藤枝のＭＦ菊井悠介（２６）が退場して数的有利となり、後半再三の好機をつかんだが決められず、２戦２勝だったＰＫ戦を５―６で落とした。

磐田の志垣良監督（４５）は「流れの中で１点しかとれなかった」と肩を落とした。試合序盤は高い位置でボールを奪い、前半２６分にはグスタボシルバのゴールで今季初めて先制したが、追加点が奪えなかった。「後半はパワーを持って仕掛けようと話していたが、パスの選択で迷いが生じていた」と意思疎通に欠けた。数的優位となった後半は攻勢を強め、前半３本だったシュート数は９本まで増えた。立て続けにシュートを放つなどゴールに迫るシーンもあったが、決定力に欠けた。

ＦＷ渡辺りょう（２９）は「攻めあぐねていたシーンがあった」と肩を落とす。「クロスでもどういうボールを入れていくのか、意図的に狙えたかというと、脅威になるクロスが少なかった。厳しい試合に自分たちがしてしまった」と悔しさをにじませた。