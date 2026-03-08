Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はアウェーでＪ３松本に０―３で敗れ、２連敗を喫した。前半３７分、後半１２分とセットプレーで連続失点。２点を先制されると、ＦＷ大森真吾（２５）を投入するなど攻撃陣を総入れ替えしたが得点は奪えず、ダメ押しの３点目を決められた。前節の岐阜戦に続き、Ｊ３クラブ相手に黒星。１勝４敗となり、立て直しを迫られている。

Ｊ３クラブ相手に屈辱的な完敗だ。札幌の川井健太監督（４４）は、うなだれる選手たちとともに、松本まで駆けつけたサポーターの席に歩み寄り、言った。「今、俺らは弱い。でも強くするから。（選手たちは）変わろうとしている。彼らを信用してくれ！」

立ち上がりは右サイド白井陽斗（２６）がＧＫと１対１でシュートを放ち、主導権を握った。だが、３７分にＣＫを松本ＦＷに頭でたたき込まれると、戦況は悪化。後半１２分には、ロングスローのこぼれ球を押し込まれた。２点差になると前線の４人をすべて入れ替えたが、改善されぬまま、さらに失点。キャプテンマークを付けて４バックを統率したＤＦ浦上仁騎（２９）は「強いチームならセットプレーでやられることはない」と悔やんだ。

この日はＵ―１５から札幌で育ったＤＦ川原颯斗（２２）が後半からＪリーグデビュー。攻守で奮闘したが「逆転したかった。悔しい気持ちでいっぱいです。出られたのはうれしいけど、ほろ苦デビューになってしまった」と唇をかんだ。

敗因を「プレーよりもメンタル」とみる川井監督は「現実を受け止めながら次に進んでいくしかない」と浮上のきっかけをつかもうとしていた。（甲斐 毅彦）