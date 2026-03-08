来季、フットサル１部リーグ（Ｆ１）に復帰するエスポラーダ北海道の室田祐希主将（３３）が７日、再び迎えるひのき舞台に向けての決意を語った。札幌市内で行われたファン感謝祭後、５月３０日に開幕する３季ぶりとなるＦ１での躍進へ、気持ちを高ぶらせた。（取材・構成 砂田 秀人）

３季ぶりに臨むＦ１の戦いへ、室田は高ぶりを隠さなかった。２３年１０月に引退を表明も、同年度にチームはＦ２に初降格。存続が危ぶまれたこともあり、２４年４月に現役続行に踏み切った。同年は２位で昇格を逃すも、昨年の優勝で帰ってきた舞台へ「Ｆ１に上げるために引退を撤回したので、上げられたのは非常にうれしい。厳しい戦いが続くと思うが楽しみな面の方が大きい」と思いをはせた。

日本代表としても活躍した男が２年間、Ｆ２で戦った。「スピード感だったり、全てにおいて一段も二段もＦ１の方がレベルは上」。向かう来季へ、向上の必要性は感じている。「更に僕らも成長していかないと、また落ちる可能性も出てくる。もっと意識高く、質も上げていかなきゃ勝てない」と口元を引き締めた。

Ｆ１での躍進へ、感じた強みを生かす。「今季は一体感がすごくあった。それは大事な部分。力的には少し足りないかとも思うが、そこは１人だけの力じゃなく力を合わせて。みんなが同じ方向に向かって行けたら、結果はついてくる」。

待ち焦がれた復帰舞台へ、室田は高い志を胸に抱く。「やるからには優勝を目指すし、もう一度代表も目指していかなきゃいけないなと。それに僕らは北海道の子供たちの目標であったり、夢になっていかなきゃいけない。Ｆ１に居続けないと」。５月、思いを体現するための戦いが始まる。

◆室田 祐希（むろた・ゆうき）１９９２年４月１３日、札幌市生まれ。２０１０年、エスポラーダ北海道に加入。１３年に名古屋に移籍。１４年に北海道へ戻り、１６年から町田でプレー。２１年に北海道へ再復帰。Ｆリーグ通算４０４試合出場２１６得点。日本代表は１３年から選出され、２１年リトアニアＷ杯に出場。１６９センチ、６３キロ。右利き。背番号７。