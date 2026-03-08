仲里依紗、“リピート買い”する「セブン-イレブン」のお気に入りグルメを明かす ドラマの撮影時にも重宝「勝手にトリップできてるみたいですごくうれしい！」
俳優の仲里依紗（36）が、7 日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人気コンビニチェーン「セブン-イレブン」の“お気に入り商品”を紹介する動画を公開し、再生回数24万回超えの反響を呼んでいる（6日午後4時時点）。
【動画】「勝手にトリップできてるみたいですごくうれしい！」仲里依紗がセブンで“リピ買い”する『皮むきりんご』 ※1分30秒頃
動画は、妹・れいなさんと共に“爆買い”したコンビニ商品を紹介するもの。2人ともアパレルのモデル撮影の後だといい、それぞれ購入した商品を食べながら楽しげにトークを展開した。
里依紗が最初に紹介したのは『７プレミアム皮むきりんご』。同商品は、皮をむいて食べやすい大きさにカットされたりんごがパックにされたもので、外出時や忙しい朝などに重宝する1品。これのことを里依紗は「女優のりんご」と呼び、“お気に入りの商品”としてYouTubeでもたびたび紹介している。
この日もリピート買いし、りんごをほお張りながらドラマや撮影の時にはこの『７プレミアム皮むきりんご』と一緒にヨーグルトとバナナをよく食べていることを明かした。
「今は青森産だけど、夏とかになるとニュージーランドとか、いろんな国（のりんご）になるのよ」とリピーターならではの情報も伝え、「だから、勝手にトリップできてるみたいですごくうれしい！」と楽しそうに話した。
仕事でアクション練習を頑張っているという里依紗は、そのほか『ブロッコリーチキンエッグ』、『ぬか漬盛合せ』、『チーズ盛り合わせ』など、タンパク質や汗で流れていってしまう塩分の摂取を意識した商品をピックアップ。現在のライフスタイルにあわせて管理を徹底している様子をのぞかせながら、自身が食生活アドバイザーの資格を持っていることも明かしていた。
