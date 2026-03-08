『ポツンと一軒家』最愛の息子が他界、豪雨被害…。運命に翻弄されながらも丁寧に暮らす90歳女性

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

「春の2時間スペシャル」と題した3月8日（日）の放送は、袴田吉彦と高橋メアリージュンをゲストに迎えて放送される。

熊本県の山奥でポツンと一軒家を発見。

今回訪れたのは、2026年2月に放送された76歳の男性が暮らすポツンと一軒家から3キロほど離れた場所だ。

その男性は、令和2年7月の豪雨で川が氾濫し、道が寸断されたことで4年間も仮設住宅で暮らしたという。現在は炭焼きで生計を立てながら、祖父の代から守り続けてきた故郷の地で暮らしている。

そんな男性を捜索中に道を聞いた90歳の女性のお宅へ、お礼も兼ねて訪ねることに。

元気な笑顔の女性だが、こちらのお宅でも豪雨の被害は甚大で、2年半ものあいだ仮設住宅での暮らしを余儀なくされていたのだとか。今は山深い地で一人暮らしをしている女性の暮らしぶり、そして人生ストーリーに触れていく。

女手一つで子どもたちを育てる生活は貧窮したといい、「当時は途方に暮れていました。でも、子どもたちがいたから頑張れたんだと思います」と振り返る。

3年前に最愛の長男が病気で他界。当時、仮設住宅で暮らしていた女性は歩けないほど体調を崩していたが、病を患う自分のことよりも母のことを心配する長男がただただ励まし続けてくれたという。

そんな女性の暮らしぶりをスタジオで見守っていた高橋は、何度も目を潤ませる。

そして今回は、鹿児島県の山の中にあるポツンと一軒家も紹介。

戦前からこの地で生まれ育ったという90歳の男性と83歳の妻の、過酷ながらも美しい夫婦のストーリーに迫る。