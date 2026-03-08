妊娠36週目の女性に中絶手術→胎児を冷凍庫に入れて殺害した院長に実刑　ブローカーから患者527人紹介、1億円超稼ぐ

韓国で妊娠36週目の妊婦を対象に人工妊娠中絶（堕胎）手術を行った病院長に対し、一審で実刑判決が言い渡された。併せて裁判にかけられた妊婦には、懲役刑の執行猶予が言い渡された。

【画像】韓国妊婦がアップした妊娠36週目の中絶手術動画

ソウル中央地裁・刑事合議33部（イ・ジングァン裁判長）は3月4日、殺人罪などで起訴された病院長のユン氏に対し懲役6年、罰金150万ウォン（日本円＝約16万円）を言い渡し、11億5016万ウォン（約1億2303万円）の追徴を命じた。

手術を執刀した医師のシム氏には懲役4年を、妊婦のクォン氏には懲役3年、執行猶予5年、200時間の社会奉仕をそれぞれ言い渡した。クォン氏については、殺人罪の共犯である点が認められた。

裁判部は被告らに対し、児童関連機関への5年間の就業制限も命じた。

このほか、ユン氏に患者を紹介して斡旋料を受け取っていたハン氏らブローカー2人に対しては、それぞれ懲役1年、懲役10カ月（執行猶予2年）を言い渡した。

裁判部は「すべての人間は憲法上の主体であり、母体から生まれたばかりの胎児に対する生命権も尊重されるべきだ」とし、「生まれた以上、一人の人間として尊重されなければならず、誰にも殺害する権限はない」と明らかにした。

続けて「被害者は光を一度も見ることなく、息を一回も吸うことができないまま、冷たい冷凍庫の中で死亡した。被害者が直面したであろう苦痛と恐怖は察するに余りある」とし、「被告らの犯行は、絶対的な価値である人の生命を奪うものであり、被害の回復は不可能で、いかなる理由があっても正当化できない」と批判した。

妊婦のクォン氏については、「医療陣と順次的、暗黙的に共謀して胎児を殺害した」とし、「未必的な殺意があった」と判断した。

裁判部は、胎児の心拍数が正常であることを認識していた点、死体の処理に同意しその手続きを委任した点、どのような過程を経て死産したのかに関心を持たなかった点などから、医療陣が胎児を死亡に至らせるであろうということをクォン氏が知っていたとみなした。

ただし、「厳罰に処すべきであるが、危機に瀕した妊婦に対する社会構造的・法的な保護装置がいまだ不足していると見受けられるため、今回に限り執行猶予を言い渡す」と量刑の理由を明かした。

ユン氏については、「刑事罰を受けることを懸念し、診療記録を虚偽で作成したり職員に虚偽の供述を指示したりするなど、犯行を隠蔽しようと試みた」とし、「真摯に反省していると見なせる資料がない」と叱責した。

ただ、ユン氏の主要施設変更の無許可運営に関連する医療法違反の部分については無罪と判断した。裁判部は、ユン氏が運営していた場所が許可を必要とする「病院」ではなく「医院」に該当すると判断した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

ユン氏とシム氏は2024年6月、妊娠36週目のクォン氏に対して帝王切開による中絶手術を行った後、胎児をあらかじめ準備していた布で覆い、冷凍庫に入れて殺害した疑いで起訴された。

当時、ユン氏はクォン氏の診療記録に健康状態を「出血および腹痛あり」と虚偽記載し、胎児が死産したかのように装っていたことが判明した。その後、手術の事実が知れ渡り物議を醸すと、胎児の死産証明書を虚偽発行した。

検察の調査結果、ユン氏は病院経営に行き詰まり、中絶手術を通じて収入を得る目的で犯行に及んだことが把握された。

ユン氏は2022年8月から2024年7月まで、入院室3室と手術室1室を運営し、中絶患者のみを入院させていたことが調査でわかった。この過程でシム氏は、1件につき数十万ウォン（約数万円）程度の謝礼を受け取り、手術を執刀していたことが明らかになった。

ユン氏は当該期間中、ブローカーから患者527人の紹介を受け、計14億6000万ウォン（約1億5626万円）を得ていたことが調査でわかった。

妊娠36週目の中絶事件は、クォン氏が「総手術費用900万ウォン、地獄のような120時間」というタイトルの動画をユーチューブに投稿し、議論を呼んだことで明るみに出た。

当該動画への批判が続くと、保健福祉部は2024年7月、当該ユーチューバーと中絶手術を行った医師について警察に捜査を依頼した。

現行法上、妊娠24週を超える中絶は違法だが、2019年4月に憲法裁判所が刑法上の中絶罪に対して憲法不合致決定を下して以降、国会で立法が行われていないため、処罰規定がない状態となっている。

（記事提供＝時事ジャーナル）