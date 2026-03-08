「また決めたか」「絶好調すぎ」24歳日本人MFがドイツ強豪相手に鮮烈ゴール！自ら起点→圧巻ダイレクト弾にSNS驚嘆！「もう代表１軍でスタメンとれるレベル」
鈴木唯人が所属するフライブルクは現地３月７日に開催されたブンデスリーガの第25節で、強豪レバークーゼンとホームで対戦。撃ち合いの末に３−３のドローに終わった。
この試合にトップ下で先発した鈴木は、圧巻のプレーでリーグ戦４点目、公式戦６点目をマークする。
１−１で迎えた43分、自ら起点となったカウンター攻撃で、自陣から長い距離を走ってゴール前へ走り込むと、右サイドからのクロスを右足でダイレクトシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
その後も際どいシュートを放つなど、中盤で躍動した24歳の日本代表MFについて、SNS上では次のような声が上がった。
「また決めたか」
「唯人、絶好調すぎますね！」
「素晴らしいゴール」
「カウンターの展開の起点、長いランニング、フィニッシュ、全て素晴らしい。スケールの大きなサッカーしとるね」
「急成長っぷりが素晴らしい」
「今夜の鈴木唯人は誰がいてももう代表１軍でスタメンとれるレベルだった。震えた」
「マジで期待してる。動けるし全体見てプレー出来る逸材」
サムライ戦士のパフォーマンスが反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自ら起点→圧巻フィニッシュ！鈴木唯人の鮮烈ダイレクト弾
