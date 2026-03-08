見た目はスマート、中身は大容量！雨に強い撥水仕様の【ロゴスパーク】万能バックパックをAmazonで今すぐチェック！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
アウトドアの機能性をタウンユースに落とし込んだ、LOGOS Park（ロゴスパーク）の多機能リュックサック。撥水加工を施したヘリンボン柄のポリエステル素材は、都会的な印象を与えながら、雨や汚れをしっかり防ぐ。
容量たっぷりながらも軽量（約530グラム）で、普段使いはもちろん旅行やハイキングにも対応。前後に多数配置されたポケットに加え、メイン収納にはPC対応の大きな内ポケットを装備し、モバイルフレンドリーな設計。
左右のメッシュポケットにはペットボトルや折りたたみ傘を収納可能。さらに、チェストベルトのバックルには遭難防止にも役立つホイッスル機能を搭載。
アウトドアテイストをスマートに楽しみたい、アクティブなライフスタイルの男性に最適な一品。ビジネスからカジュアル、緊急時まで幅広く活躍する、信頼のバックパックだ。
