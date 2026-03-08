日曜劇場『リブート』公式Instagramに、King & Princeのライブ映像を、永瀬廉とドラマの裏社会メンバーたちが一緒に鑑賞する様子が公開された。

『チームリブートの控え室を覗き見』のタイトルで公開された動画には、鈴木亮平、永瀬廉、藤澤涼架、塚地武雄、酒向芳という豪華顔ぶれが勢揃い。そうそうたる俳優陣（※一部、後追いで参加）が、“ご本人と一緒”状態でKing & Princeのライブ映像を凝視しているという、シュールな状況だ。

こうしたやりとりを、終始にこやかに見守る藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）も含め、和やかすぎる裏社会の控室風景にファンもほっこり。コメント欄は「こういう裏側を投稿してくれる公式がすごくLove♡」「なんてうれしい光景なんだろう」「キャストの皆さん仲良しさんで良き」「役とのギャップ（笑）」「かわいい、、しあわせ空間すぎる」「冬橋君って、役名で呼ばれてるのがいいね！」「悪の組織が平和すぎるwww」などの声とともに、大盛り上がりとなっている。