　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月27日信用買い残の2月20日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1590銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-22,672　　173,336　　 69.60
２．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-5,299　　 52,404　　 36.62
３．<7203> トヨタ 　　　 　　-2,246　　　6,773　　　2.07
４．<6723> ルネサス 　　 　　-2,239　　　2,104　　　3.45
５．<8136> サンリオ 　　 　　-1,901　　 10,781　　 14.87
６．<7011> 三菱重 　　　 　　-1,486　　 16,001　　　6.82
７．<6501> 日立 　　　　 　　-1,482　　　9,300　　 18.80
８．<8881> 日神ＧＨＤ 　 　　-1,259　　　　392　　　1.54
９．<7747> 朝日インテク　　　-1,259　　　　338　　　5.29
10．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,180　　 92,733　　 18.88
11．<7744> ノーリツ鋼機　　　-1,138　　　　890　　 44.30
12．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,128　　 13,359　　　1.22
13．<4548> 生化学 　　　 　　-1,116　　　　482　　　5.55
14．<6758> ソニーＧ 　　 　　-1,073　　 13,804　　 29.48
15．<4901> 富士フイルム　　　-1,023　　　4,724　　 77.57
16．<6869> シスメックス　　　　-909　　　3,159　　 15.52
17．<6098> リクルート 　 　　　-896　　　3,892　　 15.98
18．<4568> 第一三共 　　 　　　-826　　　7,850　　 54.07
19．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-814　　　3,196　　　1.87
20．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-809　　　4,692　　 12.36
21．<7276> 小糸製 　　　 　　　-758　　　3,524　　 21.02
22．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-735　　　4,744　　　4.15
23．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-727　　 20,176　　　3.46
24．<8515> アイフル 　　 　　　-721　　　8,572　　 26.07
25．<7974> 任天堂 　　　 　　　-711　　　9,700　　 23.94
26．<8698> マネックスＧ　　　　-708　　　5,822　　 12.21
27．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-697　　　3,448　　　3.63
28．<3660> アイスタイル　　　　-690　　　4,737　　　2.49
29．<8848> レオパレス 　 　　　-659　　　1,836　　　4.85
30．<6954> ファナック 　 　　　-647　　　2,030　　　4.00
31．<4180> Ａｐｐｉｅｒ　　　　-621　　　3,617　　 53.44
32．<2181> パーソルＨＤ　　　　-613　　　3,440　　 12.12
33．<4902> コニカミノル　　　　-590　　　2,175　　　8.13
34．<9101> 郵船 　　　　 　　　-565　　　1,810　　　2.74
35．<7532> パンパシＨＤ　　　　-563　　　2,575　　　2.49
36．<6594> ニデック 　　 　　　-523　　　8,233　　 10.91
37．<5202> 板硝子 　　　 　　　-520　　 16,496　　 68.51
38．<2492> インフォＭＴ　　　　-515　　　2,107　　　2.12
39．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-510　　　2,716　　　4.70
40．<3923> ラクス 　　　 　　　-497　　　2,825　　　4.14
41．<7261> マツダ 　　　 　　　-491　　　4,626　　　2.97
42．<9424> 日本通信 　　 　　　-486　　 11,228　　 14.96
43．<7599> ＩＤＯＭ 　　 　　　-477　　　　241　　　0.81
44．<6920> レーザーテク　　　　-458　　　2,269　　　5.02
45．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-444　　　4,562　　　2.38
46．<6526> ソシオネクス　　　　-443　　　7,407　　 13.26
47．<4680> ラウンドワン　　　　-438　　　2,886　　 16.48
48．<4063> 信越化 　　　 　　　-437　　　2,652　　　5.25
49．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-436　　　3,510　　 10.50
50．<8604> 野村 　　　　 　　　-410　　 13,374　　 13.36

