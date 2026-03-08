信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢ、トヨタ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※2月27日信用買い残の2月20日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1590銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -22,672 173,336 69.60
２．<9434> ＳＢ -5,299 52,404 36.62
３．<7203> トヨタ -2,246 6,773 2.07
４．<6723> ルネサス -2,239 2,104 3.45
５．<8136> サンリオ -1,901 10,781 14.87
６．<7011> 三菱重 -1,486 16,001 6.82
７．<6501> 日立 -1,482 9,300 18.80
８．<8881> 日神ＧＨＤ -1,259 392 1.54
９．<7747> 朝日インテク -1,259 338 5.29
10．<9501> 東電ＨＤ -1,180 92,733 18.88
11．<7744> ノーリツ鋼機 -1,138 890 44.30
12．<6740> Ｊディスプレ -1,128 13,359 1.22
13．<4548> 生化学 -1,116 482 5.55
14．<6758> ソニーＧ -1,073 13,804 29.48
15．<4901> 富士フイルム -1,023 4,724 77.57
16．<6869> シスメックス -909 3,159 15.52
17．<6098> リクルート -896 3,892 15.98
18．<4568> 第一三共 -826 7,850 54.07
19．<6140> 旭ダイヤ -814 3,196 1.87
20．<6762> ＴＤＫ -809 4,692 12.36
21．<7276> 小糸製 -758 3,524 21.02
22．<2146> ＵＴ -735 4,744 4.15
23．<3656> ＫＬａｂ -727 20,176 3.46
24．<8515> アイフル -721 8,572 26.07
25．<7974> 任天堂 -711 9,700 23.94
26．<8698> マネックスＧ -708 5,822 12.21
27．<3436> ＳＵＭＣＯ -697 3,448 3.63
28．<3660> アイスタイル -690 4,737 2.49
29．<8848> レオパレス -659 1,836 4.85
30．<6954> ファナック -647 2,030 4.00
31．<4180> Ａｐｐｉｅｒ -621 3,617 53.44
32．<2181> パーソルＨＤ -613 3,440 12.12
33．<4902> コニカミノル -590 2,175 8.13
34．<9101> 郵船 -565 1,810 2.74
35．<7532> パンパシＨＤ -563 2,575 2.49
36．<6594> ニデック -523 8,233 10.91
37．<5202> 板硝子 -520 16,496 68.51
38．<2492> インフォＭＴ -515 2,107 2.12
39．<5713> 住友鉱 -510 2,716 4.70
40．<3923> ラクス -497 2,825 4.14
41．<7261> マツダ -491 4,626 2.97
42．<9424> 日本通信 -486 11,228 14.96
43．<7599> ＩＤＯＭ -477 241 0.81
44．<6920> レーザーテク -458 2,269 5.02
45．<4661> ＯＬＣ -444 4,562 2.38
46．<6526> ソシオネクス -443 7,407 13.26
47．<4680> ラウンドワン -438 2,886 16.48
48．<4063> 信越化 -437 2,652 5.25
49．<1605> ＩＮＰＥＸ -436 3,510 10.50
50．<8604> 野村 -410 13,374 13.36
株探ニュース