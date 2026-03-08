　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月27日信用売り残の2月20日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1590銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ 　　-13,423　　　1,982　　　0.27
２．<7599> ＩＤＯＭ 　　 　　-4,677　　　　296　　　0.81
３．<3048> ビックカメラ　　　-4,504　　　　243　　　0.35
４．<9418> ＵＮＥＸＴ 　 　　-3,155　　　　133　　 38.84
５．<9842> アークランズ　　　-3,017　　　　140　　　0.86
６．<3391> ツルハＨＤ 　 　　-2,788　　　　 26　　　6.08
７．<3612> ワールド 　　 　　-2,558　　　　134　　　1.02
８．<3087> ドトル日レス　　　-2,331　　　　 85　　　0.29
９．<1942> 関電工 　　　 　　-2,236　　　　412　　　1.54
10．<8125> ワキタ 　　　 　　-2,128　　　　197　　　1.34
11．<7513> コジマ 　　　 　　-1,973　　　　254　　　0.26
12．<3382> セブン＆アイ　　　-1,948　　　　131　　 21.71
13．<9861> 吉野家ＨＤ 　 　　-1,927　　　　159　　　0.74
14．<9948> アークス 　　 　　-1,896　　　　 51　　　0.28
15．<8278> フジ 　　　　 　　-1,633　　　　130　　　0.53
16．<7611> ハイデ日高 　 　　-1,557　　　　 73　　　2.22
17．<8167> リテールＰＡ　　　-1,524　　　　 31　　　2.74
18．<2659> サンエー 　　 　　-1,472　　　　 13　　　1.93
19．<7516> コーナン 　　 　　-1,379　　　　 36　　　2.05
20．<7649> スギＨＤ 　　 　　-1,333　　　　 77　　　0.80
21．<2685> アンドＳＴ 　 　　-1,316　　　　 63　　　0.63
22．<3543> コメダ 　　　 　　-1,107　　　　 67　　　2.03
23．<8273> イズミ 　　　 　　-1,093　　　　 62　　　4.23
24．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-1,071　　　2,490　　 69.60
25．<8267> イオン 　　　 　　-1,069　　　2,785　　　1.01
26．<8200> リンガハット　　　-1,039　　　　211　　　0.19
27．<8016> オンワード 　 　　　-805　　　　254　　　2.50
28．<7630> 壱番屋 　　　 　　　-705　　　　296　　　0.67
29．<3548> バロック 　　 　　　-658　　　　315　　　0.41
30．<3608> ＴＳＩＨＤ 　 　　　-573　　　　 93　　　3.25
31．<7201> 日産自 　　　 　　　-558　　　5,737　　　4.57
32．<8008> ４℃ホールデ　　　　-553　　　　 38　　　2.11
33．<2930> 北の達人 　　 　　　-530　　　2,091　　　1.58
34．<8233> 高島屋 　　　 　　　-528　　　　349　　　3.31
35．<2742> ハローズ 　　 　　　-526　　　　　1　　　8.00
36．<7818> トランザク 　 　　　-505　　　　148　　　0.46
37．<3050> ＤＣＭ 　　　 　　　-489　　　　 89　　　0.38
38．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-487　　　1,142　　　4.15
39．<9946> ミニストップ　　　　-478　　　　179　　　0.40
40．<2935> ピックルス 　 　　　-470　　　　 25　　　2.98
41．<4343> イオンファン　　　　-467　　　　 69　　　2.55
42．<7211> 三菱自 　　　 　　　-460　　　1,805　　　1.97
43．<3198> ＳＦＰ 　　　 　　　-393　　　　 46　　　2.39
44．<7520> エコス 　　　 　　　-384　　　　　4　　　4.62
45．<7269> スズキ 　　　 　　　-355　　　　182　　　6.78
46．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-354　　　1,808　　　7.42
47．<2292> ＳＦＯＯＤＳ　　　　-338　　　　 10　　　4.46
48．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-329　　　4,172　　 10.98
49．<9902> 日伝 　　　　 　　　-275　　　　 49　　　1.35
50．<9601> 松竹 　　　　 　　　-274　　　　 27　　　1.80

株探ニュース