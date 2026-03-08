信用残ランキング【売り残減少】 クリレスＨＤ、ＩＤＯＭ、ビックカメラ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※2月27日信用売り残の2月20日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1590銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3387> クリレスＨＤ -13,423 1,982 0.27
２．<7599> ＩＤＯＭ -4,677 296 0.81
３．<3048> ビックカメラ -4,504 243 0.35
４．<9418> ＵＮＥＸＴ -3,155 133 38.84
５．<9842> アークランズ -3,017 140 0.86
６．<3391> ツルハＨＤ -2,788 26 6.08
７．<3612> ワールド -2,558 134 1.02
８．<3087> ドトル日レス -2,331 85 0.29
９．<1942> 関電工 -2,236 412 1.54
10．<8125> ワキタ -2,128 197 1.34
11．<7513> コジマ -1,973 254 0.26
12．<3382> セブン＆アイ -1,948 131 21.71
13．<9861> 吉野家ＨＤ -1,927 159 0.74
14．<9948> アークス -1,896 51 0.28
15．<8278> フジ -1,633 130 0.53
16．<7611> ハイデ日高 -1,557 73 2.22
17．<8167> リテールＰＡ -1,524 31 2.74
18．<2659> サンエー -1,472 13 1.93
19．<7516> コーナン -1,379 36 2.05
20．<7649> スギＨＤ -1,333 77 0.80
21．<2685> アンドＳＴ -1,316 63 0.63
22．<3543> コメダ -1,107 67 2.03
23．<8273> イズミ -1,093 62 4.23
24．<9432> ＮＴＴ -1,071 2,490 69.60
25．<8267> イオン -1,069 2,785 1.01
26．<8200> リンガハット -1,039 211 0.19
27．<8016> オンワード -805 254 2.50
28．<7630> 壱番屋 -705 296 0.67
29．<3548> バロック -658 315 0.41
30．<3608> ＴＳＩＨＤ -573 93 3.25
31．<7201> 日産自 -558 5,737 4.57
32．<8008> ４℃ホールデ -553 38 2.11
33．<2930> 北の達人 -530 2,091 1.58
34．<8233> 高島屋 -528 349 3.31
35．<2742> ハローズ -526 1 8.00
36．<7818> トランザク -505 148 0.46
37．<3050> ＤＣＭ -489 89 0.38
38．<2146> ＵＴ -487 1,142 4.15
39．<9946> ミニストップ -478 179 0.40
40．<2935> ピックルス -470 25 2.98
41．<4343> イオンファン -467 69 2.55
42．<7211> 三菱自 -460 1,805 1.97
43．<3198> ＳＦＰ -393 46 2.39
44．<7520> エコス -384 4 4.62
45．<7269> スズキ -355 182 6.78
46．<7013> ＩＨＩ -354 1,808 7.42
47．<2292> ＳＦＯＯＤＳ -338 10 4.46
48．<9984> ＳＢＧ -329 4,172 10.98
49．<9902> 日伝 -275 49 1.35
50．<9601> 松竹 -274 27 1.80
株探ニュース