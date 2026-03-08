TBSは8日、俳優・鈴木亮平（42）が主演を務める日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の15日放送の第8話に、モデル・タレントのトラウデン直美（26）とお笑いタレント・みなみかわ（43）が出演すると発表した。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。うそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

トラウデンが演じるのは、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。みなみかわは、裏組織で活動している闇バイトのひとりを演じる。

本作には“秒で退場”が話題となった「ダイアン」津田篤宏や、「ドランクドラゴン」塚地武雅といった人気芸人が出演。みなみかわの登場も大きな反響を呼びそうだ。

▼トラウデン直美

「まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの？！と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！」

▼みなみかわ

「『リブート』の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど“いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな”と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、ぜひとも目を逸らすことなく見てください！」