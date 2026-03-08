ウクライナでドローン攻撃を受けた救急車（サンパンサ提供）

ロシアの侵攻が続くウクライナを支援するため、三重県松阪市のNPO法人「SunPanSa（サンパンサ）」が中古の救急車を届ける活動をしている。現地の医療従事者から「高性能で壊れにくい」と感謝の声が上がる。これまで7台を寄贈し、うち1台はドローン攻撃で破壊された。それでも、サンパンサの理事長は「戦闘が一日も早く終わってほしい」と願い、奔走している。（共同通信＝高橋良太）

1月中旬に同県大台町で式典が開かれ、紀勢地区広域消防組合が救急車1台をサンパンサに引き渡した。2012年から使い走行距離は約38万キロに上るが、搭載された半自動体外式除細動器や人工呼吸器は正常に作動する。NPO法人「日本ウクライナ友好協会」（東京）などの協力を得て、今春にもベルギー経由でウクライナに運ぶ。

子どもたちを励ます動画も、救急車と一緒に届ける予定だ。大台町立中の生徒6人が「一人ではないことを忘れないで」「安心して笑顔で暮らせる日が来る」と話す様子を収めた。友好協会の担当者は「（現地の子が）前向きな気持ちになれる」と期待を口にした。

サンパンサは、三重県内の医療関係者らが2022年に結成した。ウクライナの負傷者を県内の病院で受け入れてリハビリ支援をしたほか、愛媛県宇和島市や福岡県宗像市などの消防で更新時期を迎えた救急車を贈った。

ドローンで破壊されたのは、三重県の松阪地区広域消防組合で使われていた救急車。車体には日本とウクライナの国旗と、「一緒に」を意味するウクライナ語が記されていた。昨年8月、野戦病院から患者を搬送していた際に攻撃を受けたという。けが人はいなかったが、全焼した。

サンパンサの上村真由理事長（83）は「ロシアは過ちに気付き、自ら戦いを終わらせてほしい」と呼びかける。支援で知り合ったウクライナ人の安否を心配しながら「平和が訪れるまで支援を続けたい」と語った。