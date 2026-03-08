◇オープン戦 阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日 甲子園）

阪神新外国人投手ダウリ・モレッタが8回表を無失点で切り抜け、間違えて三塁側ベンチに歩んだ。一塁側ベンチの監督・藤川球児が前に出て「こっち、こっち」と手招きした。三塁手の佐野大陽にうながされて気づき、苦笑いしていた。

「ま、興奮していたんでしょうね」と試合後、藤川は言った。「アドレナリンが出てくるのは重要なこと。自分が最高潮に達する、ゾーンに持っていってもらいたい」

場内の笑いも誘った珍しい光景に、藤川と同じことを考えていた。

「ゾーン」は藤川が今春のキャンプでのテーマに掲げた「没頭」に通じている。極限まで集中し、周囲の光景が見えなくなる（目に入らない）、音が聞こえなくなる（耳に届かない）ほどの没頭状態を指す。

大リーグ数球団でメンタル強化を担当したH・A・ドルフマンらが著した『野球のメンタルトレーニング』（大修館書店）には、通算329勝の大投手スティーブ・カールトンについて＜マウンドに立つと、バッターのことなどほとんど考えていないと言う＞＜ただ、自分とキャッチャーとホームベースだけが、彼のすべての関心事だったのである＞とあった。

映画『ラブ・オブ・ザ・ゲーム』にもなったマイクル・シャーラの小説『最後の一球』（ハヤカワ文庫）で、主人公の投手は大一番で＜意識のなかに、もはや大観衆は存在しなかった＞＜いま彼がはいろうとしているのは、狭く、透明で、強烈な、魔法の世界だった＞と集中力が高まった。

モレッタはそんな境地にまで心を高めていたのだろう。一塁側アルプススタンド下のブルペンから自身で選んだ『NARUTO―ナルト―』のオープニング曲『ブルーバード』が流れるなか、マウンドに向かった。2死二塁を招いたが、速球で三振に切ってしのいだ。ベンチのことなど、頭になかったのである。

大リーグ通算112試合で先発は1試合。藤川が言う「生粋のリリーバー」は自身の心を高める術を知っているのだろう。

ドミニカ共和国出身。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で母国は初戦を12―3と大勝。試合前、ネットフリックスで見た彼らはお祭り騒ぎだった。そんなラテンの血を思う。

重傷の石井大智を欠くいま、この日同様、8回を任せるだけの期待を抱かせた。 ＝敬称略＝ （編集委員）