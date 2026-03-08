SNSで報告

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、それぞれのインスタグラムを7日に更新。企業から粋な贈り物があったことを報告した。

2人は「ウイスキーが大好きな私たちに、サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました。このようなお心遣いに心より感謝申し上げます。大切にいただきます」と投稿。写真はそれぞれボトルを持った2ショットを公開した。

サントリーシングルモルトウイスキー 山崎18年とみられ、サントリー公式サイトでは希望小売価格5万5000円となっている。

ファンからは「2人で一緒に頑張ったあとの祝杯、最高ですね！」「サントリーさん さすが 粋やねぇ」「サントリーさん、流石のお気遣い。仲良く晩酌して下さいませ」「18年は高価で貴重ですね！！」「山崎の18年か、スゲー」「CM決まりですね」「羨まし過ぎるわ〜」「オツマミは何かしら？」などと反響が集まった。

“りくりゅう”には所属先の木下グループ社長・木下直哉社長からはそれぞれに報奨金2000万円が贈呈されたことでも話題に。嬉しい出来事が続いている。



（THE ANSWER編集部）