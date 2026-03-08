全国優勝3度の東海中央ボーイズ・竹脇賢二監督が明かす…伸びる選手の特徴

高校野球やその先のステージで活躍する選手には、中学時代の過ごし方に明確な共通点がある。中学硬式野球で3度の全国制覇を成し遂げた「東海中央ボーイズ」の竹脇賢二監督は、際立った才能がなくても飛躍した教え子を多く見てきた。周囲の想像を超える成長を遂げる選手の本質は華やかな技術だけではないという。

伸びる選手に共通する一番の要素は、シンプルに「練習する人」であること。竹脇監督は、室内練習場で誰よりもバットを振った選手が最も打つようになると明言する。質の追求も重要だが、「量が質を凌駕するのも本当」と強調。他の選手の2倍から3倍も練習を重ねる姿勢が、ライバルに差をつける。練習を継続する力が、中学3年間で立場を逆転させる鍵になる。

竹脇監督は“野球脳”も重視する。指導者のアドバイスを素直に聞き入れ、試行錯誤しながら実際の動きとのギャップを埋めようとする能力もその1つ。中学生は感覚を優先しがちだが、冷静に話を聞いて精度の高い反復練習に取り組める選手は、大学や社会人などトップレベルでも着実に結果を残せる傾向があるという。

グラウンド内で「周りを見られること」も成長には欠かせない。自分のことだけで手一杯にならず、指示を出したり声をかけたりできる選手は“感度”が高い。竹脇監督は「気になるということは、感じるということ」と説明。周囲に目を配ることで状況判断能力が磨かれ、技術も向上していくと分析する。自分の世界に閉じこもらず、視野を広く持つことが上達への近道になる。

高い志を持つ選手は「必要以上に人と群れない」強さも持ち合わせているという。竹脇監督は遊び相手である友人と、目標を共有する仲間を区別するよう選手に説く。周囲に流されず、甲子園出場といった高い目標に向かって我が道を行く精神的な自立が必要になる。厳しい練習に裏打ちされた“強い個”を持つことが公私混同を防ぎ、プレーヤーとしての格を一段階引き上げる。

こうした継続力と思考法を身につけた選手は、中学入学直後は未熟でも徐々に成長を遂げてレギュラー争いの中心へと食い込んでくるという。竹脇監督は、指導者が信じて見守りたくなるような選手の姿勢が、チーム全体の熱量を高めると感じている。日々の圧倒的な練習量と、高い志に基づいた仲間との関係性を築くことができれば、上のステージで輝くための土台を作ることができるはずだ。（First-Pitch編集部）