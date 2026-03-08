Samsungの最新フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」は、プライバシーディスプレイなどの新機能が注目されている一方、メインカメラのセンサーは据え置きつつ、レンズの進化で描写力を高めています。

そうしたなか、2027年発売予定の次期「Galaxy S27 Ultra」において、ついに新世代の200MP（2億画素）センサーが採用される可能性が浮上しました。この情報は、高い実績を持つリーカーのDigital Chat Station氏が中国のWeiboで明かしたものです。

同氏によると、Samsungは次世代フラッグシップ向けに「ISOCELL HPA」という200MPセンサーを開発中とのこと。センサーサイズは約1/1.12インチに大型化（現行は1/1.3インチ）される見込みです。

さらに「LOFIC（横型オーバーフロー積分容量）」技術の導入も期待されています。

これは各画素に専用のコンデンサを設けることで、強い光による電荷を効率よく蓄積する技術。これにより、逆光や夕景といった明暗差の激しいシーンでも、白飛びや黒潰れを抑えた広いダイナミックレンジでの撮影が可能になります。

Digital Chat Station氏はS27 Ultraへの搭載を断定こそしていませんが、「2027年の登場」を強く示唆しています。

また、別の著名リーカー・Ice Universe氏もこの情報に触れており、SamsungはHPAの派生版である「HP6」の採用を検討していると発言。こちらはサイズこそ1/1.3インチに留まるものの、同等のパフォーマンスを発揮するとされています。

Galaxy S26 Ultraの撮影面における進化の大部分は、ソフトウェアや画像処理によるもの。今回の噂が事実であれば、数年ぶりにメインセンサー自体が刷新され、画質の飛躍的な向上が期待できるでしょう。

ただし、これらはあくまで初期段階の噂ですので、さらなる続報を待ちたいところです。

Source: Weibo

Via: 9to5Google

