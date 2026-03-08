《数量限定》ニャンともかわゆいーー♡【ファミマ】の「猫スイーツ」をチェック！

【ファミリーマート】では2月10日から“ファミリ～にゃ～ト大作戦！”と題したキャンペーンを開催！ 数量限定で味わえる「猫スイーツ」がラインナップしています。癒されるような可愛いビジュアルで、思わず写真に収めたくなるかも。猫仕様のパッケージにも要注目です。今回は数ある商品の中から、おやつにぴったりなスイーツをご紹介します。

猫のシルエットに惹かれる！「にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」

黒猫がひょこっと現れたようなイラストをあしらったパッケージ。リアルながらあたたかみを感じるタッチがたまりません。中には猫のシルエットをあしらった可愛い形のテリーヌが入っており、お皿に盛り付けるだけで映えそうです。

なめらかで濃厚さが楽しめる！？

「にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」は、@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「なめらかでとっても濃厚！」と本格派のようです。シンプルなので、ホイップやカラースプレーなどでデコレーションを楽しみつつ味わうのも良いかも。価格は\248（税込）。

ぷくっとした立体感が可愛い！「肉球タルト（いちご & チョコ）」

猫の肉球がワンポイントになった可愛さ溢れるタルト。いちごをギュッと抱きしめた猫のイラストがプリントされたキュートなパッケージに入っています。ほどよく厚みのあるタルト生地に、食べ応えも感じられるかも。肉球はぷくっとした立体感があり、眺めるたびにキュンと心をときめかせてくれそうです。

豪華な仕上がり

「肉球タルト（いちご & チョコ）」の断面にも注目。層の色味が映える仕上がりです。@sujiemonさんよれば「ほんのり甘酸っぱいいちごムース」と「チョコカスタードの濃厚な味わい」が楽しめる贅沢仕立て。頑張った自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。価格は\248（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino