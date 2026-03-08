◆オープン戦 日本ハム ５―３ ロッテ（７日・エスコン）

日本ハムは７日、試合前の新入団選手お披露目に伴い、新人野手５人をスタメン起用。「２番・三塁」で出場した育成１位の常谷拓輝内野手（２２＝北海学園大）は、３回１死二、三塁、先制の左中間２点三塁打を放ちアピールした。ドラフト２位のエドポロが中犠飛で初打点を挙げると、ドラフト４、５位の半田、藤森の高卒ルーキーコンビは安打競演。ドラ３・大塚も２四球に二盗と、各選手が持ち味を披露した。

初球に大きく空振りした球種が、常谷の頭にはあった。２球続いたスライダー。バットのやや先で捉えた。３回１死二、三塁、ロッテ先発・田中晴から左中間を破る先制の２点三塁打。ベンチに「ＤＯＭＩれ！」ポーズを決めたルーキーは「もう１球来るかなと少し配球も当たりましたし、初球に比べて高めに浮いてきた。１球で仕留められてよかった」と笑った。

誰よりもアピールしたかった。新入団選手お披露目に伴い、新人野手は５人全員がスタメン出場。エドポロが犠飛で打点を挙げると、大塚は２四球１盗塁。半田、藤森の高卒ルーキーコンビがともに安打を放つなど、各自が持ち味を発揮した。その中でも存在感を示し「出てたルーキーに比べて（自分は）育成だったので、まず結果が欲しいとずっと思っていた。１本出たことは自信にもなった」とうなずいた。

夢の舞台で躍動している。江別出身の道産子で、子どもの頃からファイターズ・ファン。昨季は大学の兼ね合いでエスコンには３試合程度しか足を運べなかったが、中継でほぼ全試合を視聴。「ずっとファイターズのファンだったので、このユニホームを着てエスコンでプレーできて幸せです」。スタンドで見守った家族や友人、大学時代のチームメートらの声援に、オープン戦初安打で応えた。

新庄監督は「もっともっとできると思うんで、結果出ましたけど、他の打席の内容も欲しかった。守備もうまかったし、早くもっともっとアピールしてもらって、支配下に上がれるように」と期待を寄せた。第１打席にはエンドランのサインで空振りもあり「凡打の内容にもこだわって、もっとファームでも練習して、次は背番号２ケタになって帰ってこられるように頑張ります」と誓った常谷。支配下の扉を開くため、攻守共に内容を突き詰めていく。（山口 泰史）

◆常谷 拓輝（つねや・ひろき）２００４年１月１８日生まれ。２２歳。北海道江別市出身。札幌静修から北海学園大を経て、２５年育成ドラフト１位で日本ハム入団。強肩も武器で、大学時代には最速１４４キロで投手も務める二刀流だった。ファンとして推していた選手は石井一成（現西武）で、目標とする選手は郡司。１８０センチ、８５キロ。右投右打。