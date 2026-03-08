◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節 Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―２）清水（７日、ヨドコウ桜スタジアム）

清水エスパルスはＣ大阪を無失点に抑えたものの、攻撃陣もゴールを奪えず、０―０のまま迎えたＰＫ戦を２―４で落とした。アウェーでのＣ大阪とのリーグ戦は、１９９８年に勝ったのを最後に、これで２０試合勝ちなしとなった。リーグ戦連敗のチームは次節・１４日、ホームで岡山を迎え撃つ。

前節のＧ大阪戦に続いて、清水はＰＫ戦で敗れた。１人目のカピシャーバ（２９）と４人目の北爪健吾（３３）が止められ、Ｃ大阪には４人全員に決められた。

シュートも後半だけで１０本浴びるなど、計４対１４と試合内容でも圧倒された。リーグ戦でのＣ大阪とのアウェー戦はこれで２０戦連続勝ちなし。鬼門突破はならず「勝ち点３が欲しかったけれど、この内容では仕方ない」と吉田孝行監督（４８）は厳しい表情で話した。

それでも昨季２戦２敗、計８失点と大敗している難敵に、最後までゴールを許さなかった。今季初スタメンのＧＫ梅田透吾（２５）は「危ない場面もあったけれど、フィールドの選手が頑張ってくれた」。ＤＦ陣がコースを限定し、ほとんどのシュートが正面だった。先発を務めた昨年１１月の対戦時には１―４で敗れていたが、「あまり気にせず、やれることをやればいいと思っていた。０点で終われたのは自信になります」と前を向いた。

前節に続いて右サイドバックで先発した、今季新加入の朴乗莘（２８）は、後半途中からセンターバックへ。「韓国でやっていたポジション。慣れている」と、ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２８）と息を合わせて最終ラインで奮闘した。

試合前には「クリーンシート（無失点）で終わりたい」と話していたが、９０分フル出場で目標をクリア。「攻め込まれたけれど、みんなが体を張り、集中して守っていた」と手応えを口にした。

次はホーム・アイスタで岡山戦。サポーターの大声援を力にして、３試合ぶりの「勝ち点３」を取りに行く。（里見 祐司）