スノーボードＷ杯札幌大会のハーフパイプ（ＨＰ）決勝が８日、札幌市ばんけいスキー場で行われる。６日の女子予選では、札幌市出身でミラノ・コルティナ五輪５位入賞の工藤璃星（りせ、１６）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４位で通過。地元での表彰台、そしてＷ杯初勝利を目指し、決勝に挑む。

予選１回目のランでは、フロント、バックサイドの２回転半を立て続けに成功するなど７７・５０点をマークした工藤。２回目のランでも大きなみミスなく７７・２５点でまとめ、地元の小学生などが大勢詰めかけた会場を沸かせた。

前回の国内Ｗ杯も２０１６年に同会場で実施され、当時６歳の工藤は「小さかったので覚えていないけれど、見に来ていたと思う」。それから１０年。１６歳ながらオリンピアンとなって生まれ育った地に凱旋（がいせん）し、「北海道出身ということで応援してくれる方が海外でやる大会よりも多いのかなと感じている。そういった部分での緊張感は少しある」と特別な雰囲気を感じている。

Ｗ杯の過去最高成績は２位。Ｘゲームでも表彰台に立つなど世界トップレベルの実力を誇るが、あと一歩頂点には届いていない。同五輪銅メダリストで予選１位通過の小野光希（２２）＝バートン＝ら国内の強敵が名を連ねる決勝に向け「予選を見ていてスイッチバックが点数出ている。アーリーでいくのかスイッチでいくのかどちらでも出来るので、コーチと話して決めたい」。幼い頃から慣れ親しんだ舞台でＷ杯初優勝を決めてみせる。