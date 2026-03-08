鈴木紗理奈、子どもの留学中にのめり込んだ趣味明かす「息子と勘違いして」
タレントの鈴木紗理奈が7日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演。子どもの留学中にのめり込んだ趣味を明かした。
【写真】「学費払う為に仕事も頑張れた」16歳息子と2ショットを公開した鈴木紗理奈
ひとり息子を溺愛している鈴木だが、息子が9歳の時にイギリスに留学。別れを悲しみつつも、高額な学費のため仕事に邁進。「私もある意味で、メリハリつけれたというか、とりあえず“学費稼ぐぞ！”みたいな気持ちに。結果、私の仕事にも良くてという感じです」と語った。
しかし、子どものことだけ考えていた生活が一変。そこで乗馬を始めたという鈴木。「なんで乗馬に行き着くんですか？」とNON STYLEの石田明が聞けば、鈴木は「生き物と接していると息子みたいで…。体洗ってたらマジで息子と勘違いして」と馬と息子を重ねていたことを明かした。
子どもがいない寂しさを思い出さないようにと、乗馬にのめり込んだそうで、鈴木はその趣味が高じて「それで馬にのめり込んでいたら、なんと！東関東で一位になったんです！」と明かし、「すごいな！」「かっこいい！」とスタジオを驚かせた。番組では東日本障害馬術大会（標準障害70センチ）で優勝した際の写真が公開された。
