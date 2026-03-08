35歳、フィンランドで学び直した週末北欧部chikaさん。「幸せの講義」から学んだ嫌なことも含めて経験する人生の意味

北欧好きをこじらせてフィンランドへの移住を決意した週末北欧部chikaさん。現在は、個人事業主として活動し、エッセイやマンガなどを通してフィンランドでの日々を発信している。



そんなchikaさんは移住3年目にして、異国で学び直す決断を下す。フィンランドの芸術大学で3カ月の起業向けコースを受講し、それをやりきったことで「生き方すらも学び直せる」と希望を持った。



そこで新たに大学のコースを探して受講したのは、ウェルビーイング研究の第一線で活躍する先生の講義。





仕事も人間関係も続け方の設計が必要だった

授業のテーマは「幸せとは何か」。受講を決めた理由や、得た学びについてchikaさんに聞いた。

「受講を決めた理由は、自分の中に『人の役に立ちたい』『挑戦したい』という気持ちが強い一方で、気づかないうちに限界を超えてしまうことがあり、長く自分らしく続ける方法を学びたかったからです。仕事だけではなく、人間関係や生活も含めて、続け方の設計が必要だと感じていました」

先生はスクーターを押しながら柄シャツに中折れハット姿で講義室に登場したという。「幸せとは何か」からはじまった講義は、幸せの捉え方についておよび、chikaさんは2つの学びがあったと振り返る。

「講義の中で印象に残ったのは、『嫌なことや負荷がかかること、落ち込むことを全部避けることが幸せなのではなく、それも含めて経験していくことに人生の意味がある』という考え方でした。しんどさを感じる自分を否定しなくていい、と少し安心できましたし、自分が大事にしたいと思ってきた方向性も、間違っていなかったのかもしれないと感じられたのが嬉しかったです。



もう一つは、『人とつながることと同じくらい、自分とつながっていることが大事』という言葉です。誰かのために頑張ることでも、頑張りすぎると続かなくなってしまう。だからこそ、できる範囲を明確にして、必要なことにはNOと言いながら、自分の意思で選び直していくことが大切だと教えていただきました。



授業後の個別のやりとりで、『小さなギビングを、できる範囲で長く続けるほうが、お互いにとっていい』という話を聞けたことも、当時の私には具体的な道筋になりました」

2026年は湖のように深い時間になる

本書では移住3年目での出来事をつづっているが、2026年は移住5年目を迎える。2025年に話しを聞いた際には4年間のビザを取得したタイミングで、「長期的なことが考えられそう」と期待を募らせていた。

「この1年は、フィンランドでの暮らしを『憧れ』ではなく、現実の生活として整えていく時間だったと感じています。『移住したら自動的に理想の暮らしが始まるわけではなく、どこにいても暮らしは自分で作るもの』という移住後の気づきを、実践に移していくような1年でした」

こう2025年を振り返るchikaさん。では、2026年はどのようなことを思い描いているのか。

「これからの時間は、ここまでの数年と比べると、また違う暮らしになっていく気がしています。最初の数年が流れの速い川だとしたら、これからは湖のように、動きは見えにくいけれど深い時間になっていく。だからこそ、これまで見えなかった課題や、地味だけど難しい壁にも、少しずつ出会っていくのだと思います。



そのたびに、助けを求めること、知らないことは学び直すこと、自分の状態を見失わないこと。そんなこれまで学んだ土台を大事にしながら、周りの人や住んでいる場所、応援してくださる方々へ、小さな貢献をできる範囲で長く続けていきたいです。



そして、祖母の言葉にも通じますが、今の生活の中にある幸せを、もう少し丁寧に育てていくことも大事にしたいと思っています。



書くことについても、これまでと同じように、無理のないペースで長く続けていくこと。それが今の自分にとって、いちばん大切な目標です」

週末北欧部chika

北欧好きをこじらせてしまった元会社員。フィンランドが好き過ぎて13年以上通い続け、ディープな楽しみ方を味わいつくした自他ともに認めるフィンランドオタク。『北欧こじらせ日記』シリーズ4巻、『Tasty！日刊ごちそう通信』（世界文化社）、『マイフィンランドルーティン100』シリーズ（ワニブックス）、『かもめニッキ』『世界ともだち部』（講談社）など。