今季前半戦はオランダ・エールディヴィジで18ゴールと大爆発したフェイエノールト所属の日本代表FW上田綺世だが、年明けからはペースダウンだ。



コンディション不良でメンバーから外れたゲームもあったが、それも含めると上田が最後にゴールを決めた日から10試合が経過している。最近は上田へ厳しい意見も出始めており、ゴール前で結果を出せていないFWは批判を受ける運命にある。





フェイエノールトやバイエルンで活躍したオランダのレジェンドFWロイ・マカーイ氏も、上田の調子が悪化していると語っている。しかし、ルーティンを変える必要はないと上田にエールも送っている。上田の調子が落ちているのも事実だが、上田1人の責任ではないとフォローしているのだ。「ウインターブレイク前は好調だったね。しかしビッグマッチではゴールを決めていなかったし、ヨーロッパリーグでも1ゴールしか決めていない。ここ6試合で枠内シュートも2本しかないし、オランダのトップクラブのFWとしては物足りない数字だ。数字は嘘をつかないから」「ただ、フェイエノールト全体もウインターブレイク前からパフォーマンスがかなり落ちている。上田はチームメイトに大きく依存するタイプに見えるが、ストライカーとは皆そういうものだ。誰も1人ではやっていけない。同じルーティンを続けることで自然とゴールは生まれてくるものだよ」（『ESPN』より）。フェイエノールトは今夜NACブレダと対戦する。2026W杯が迫る中で日本代表のエース・上田には良い得点感覚を取り戻してほしいところだが、再び得点量産状態に入れるか。