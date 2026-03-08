10年前のプレミアではパス成功数TOP4がセスクらMFだったのに 10年後の今はCBの選手がTOP4を占めるトレンドの変化「MFがこなしていた役割をCBが」
サッカー界では時代と共に選手の役割が変わってきたが、ますます難しくなっているポジションの1つがセンターバックだ。
『Planet Football』はここ10年でセンターバックの仕事量が変わったと取り上げているが、まずはゲームメイカーとしての役割だ。
プレミアリーグの10年を振り返ると、2015-16シーズンのパス成功数TOP6のうち上位4人はいずれもMFだった。チェルシーMFセスク・ファブレガス（2829本）、ボーンマスMFアンドリュー・サーマン（2287本）、アーセナルMFメスト・エジル（2276本）、アーロン・ラムジー（2154本）と続く。
同メディアはこの統計から、「サッカーがピッチのどこで展開されるようになったのか、その変化を示している。アクティブなプレイエリアはますます狭くなり、以前はMFがこなしていた役割をセンターバックがこなすようになっているということだ」と伝えており、今は自陣深くから繋いでいくのが当たり前の時代だ。センターバックにゲームメイク力は必須条件となりつつある。
また、セスクやエジル、ラムジーのようなタイプのMFが少なくなっていることも理由の1つと同メディアは見ている。サッカー界全体でフィジカルが重要視され、エジルとラムジーがいたアーセナルでもデクラン・ライスのようなパワフルにピッチを上下動できるMFが存在感を発揮している。セスクがいたチェルシーもエンソ・フェルナンデスやモイセス・カイセドのようにハードにファイトできるMFが多くなっている。
さらに今季はセットプレイがトレンドになっており、アーセナルDFウィリアム・サリバやガブリエウ・マガリャンイスのように高さのあるセンターバックは重要なターゲットマンだ。セットプレイの重要性が増している今、センターバックには得点力も求められている。
もちろん守備能力も必要であり、センターバックはますます万能型な選手が求められる時代だ。