サッカー界では時代と共に選手の役割が変わってきたが、ますます難しくなっているポジションの1つがセンターバックだ。



『Planet Football』はここ10年でセンターバックの仕事量が変わったと取り上げているが、まずはゲームメイカーとしての役割だ。



プレミアリーグの10年を振り返ると、2015-16シーズンのパス成功数TOP6のうち上位4人はいずれもMFだった。チェルシーMFセスク・ファブレガス（2829本）、ボーンマスMFアンドリュー・サーマン（2287本）、アーセナルMFメスト・エジル（2276本）、アーロン・ラムジー（2154本）と続く。





それが今季ここまでの数字を見ると、上位4人はセンターバックだ。リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクが最多2205本となっていて、その後もブライトンDFルイス・ダンク（2109本）、チェルシーDFトレヴォ・チャロバー（2023本）、ブライトンDFフアン・ポウル・ヘッケ（1903本）と続く。同メディアはこの統計から、「サッカーがピッチのどこで展開されるようになったのか、その変化を示している。アクティブなプレイエリアはますます狭くなり、以前はMFがこなしていた役割をセンターバックがこなすようになっているということだ」と伝えており、今は自陣深くから繋いでいくのが当たり前の時代だ。センターバックにゲームメイク力は必須条件となりつつある。また、セスクやエジル、ラムジーのようなタイプのMFが少なくなっていることも理由の1つと同メディアは見ている。サッカー界全体でフィジカルが重要視され、エジルとラムジーがいたアーセナルでもデクラン・ライスのようなパワフルにピッチを上下動できるMFが存在感を発揮している。セスクがいたチェルシーもエンソ・フェルナンデスやモイセス・カイセドのようにハードにファイトできるMFが多くなっている。さらに今季はセットプレイがトレンドになっており、アーセナルDFウィリアム・サリバやガブリエウ・マガリャンイスのように高さのあるセンターバックは重要なターゲットマンだ。セットプレイの重要性が増している今、センターバックには得点力も求められている。もちろん守備能力も必要であり、センターバックはますます万能型な選手が求められる時代だ。