°ä¸À½ñ¤òÂß¶â¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡Ä²ÈÂ²¤¬µÍ¤à¡ÈºÇ°­¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤ËÃí°Õ¡ª

ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤òÂß¶â¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐNG¡ª
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤ÈÂß¶â¸Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÈÂ²¤¬µÍ¤à¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤È¤Ï¡©
¡¡ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âß¶â¸Ë¤Î·ÀÌó¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤é¤ì¤¿ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂß¶â¸Ë¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤äÂåÍý¿Í¤¬Âß¶â¸Ë¤ÎÃæ¿È¤òÃåÉþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ä¹Ô¤ÏÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤éÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×½ñÎà¤Ï¡¢¡¸Î¿Í¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¸ÍÀÒ¡¢¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¸ÍÀÒ¡¢£ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ¡¢¤Âß¶â¸Ë¤Î¸°¤Þ¤¿¤Ï¥«¡¼¥É¡¢¥¶ä¹Ô½êÄê¤ÎÆ±°Õ½ñÅù¤Ç¤¹¡Ê¶ä¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ä¸À½ñ¤ÇÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¿Í¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢Âß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬·ÀÌó¤¹¤ëÂß¶â¸Ë¤Î³«¤«¤¤Èâ¤Ò¡¢²òÌó¤ª¤è¤ÓÆâÍÆÊª¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¡û¡û¤ËÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ä¸À½ñ¤ò¡¢¤½¤ÎÂß¶â¸Ë¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ë¶É¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø¾Ú¿Í¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤ÈÂß¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë