フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）は８日、１９年間の永久保存版トークを一挙大公開する総集編（前編）を放送した。

２００７年４月１日にスタートした毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組は今月６日に同局が２９日の放送で終了することを発表した。

ナレーションを務める俳優の小林聡美が「２００７年４月１日にスタートした『ボクらの時代』。これまでのゲストは総勢１７３７人。俳優、芸人、作家、ミュージシャン…様々なジャンルで活躍する縁のある３人が集い台本のないトークを届けてきました」と伝え「今回はその中でも繰り返し出演いただいた縁の深いゲストを振り返る特別企画。１９年間ありがとうスペシャルです」と紹介し２０１２年４月２２日に放送した俳優の岡田将生、小栗旬、生田斗真などの鼎談をＶＴＲで放送していた。

後番組は俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）がスタートする。新番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演する。