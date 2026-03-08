スポニチ

　女優の広田レオナ（63）が8日までに自身のインスタグラムを更新。21年に公表し手術を受けた肺腺がんについて寛解を報告した。

　「遂に63歳になりましたん」と最新ショットを公開。「今日は野球！日本対韓国が見たいのでディナーじゃなくてランチにしましたん　なんと39年ぶりに西麻布のアントニオに行ってきました　同じ味　ひろむくんからの誕プレは手紙…ほぼ反省文でした笑笑」とつづり、2018年に結婚した22歳下の元俳優の夫・ヒロムさんとのツーショットを披露した。

　そのうえで「そして！なんと！肺せん癌は寛解しました」と報告。「手術しなければ今頃は亡くなっていたんだろう　見つけるきっかけをくれた監督に感謝　見つけてくれて手術してくれたOドクターに感謝」と感謝した。

　「再発しないように　ストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする　頑張るけど無理しない」と広田。「あと、どのくらいの日々があるのか　わからないけど…いろんなケリをつけつつ、恩返しもしつつ　ゆったりまったり笑いながらフェードアウトしたい　あ！ちゃんとやる事やるから心配しないでね」と記した。

　「#63歳」「#癌寛解」「#今年こそは映画完成させないと」「#那須と二拠点」「#夏から本格的に那須」と近況も明かした。

　広田は94年に俳優の吹越満と結婚し、05年に離婚。その後も一緒に子供の世話をするなど良好な関係を続け12年に復縁したが、16年に再び離婚したことが明らかに。18年9月に現在の夫と再婚した。