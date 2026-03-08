女優の広田レオナ（63）が8日までに自身のインスタグラムを更新。21年に公表し手術を受けた肺腺がんについて寛解を報告した。

「遂に63歳になりましたん」と最新ショットを公開。「今日は野球！日本対韓国が見たいのでディナーじゃなくてランチにしましたん なんと39年ぶりに西麻布のアントニオに行ってきました 同じ味 ひろむくんからの誕プレは手紙…ほぼ反省文でした笑笑」とつづり、2018年に結婚した22歳下の元俳優の夫・ヒロムさんとのツーショットを披露した。

そのうえで「そして！なんと！肺せん癌は寛解しました」と報告。「手術しなければ今頃は亡くなっていたんだろう 見つけるきっかけをくれた監督に感謝 見つけてくれて手術してくれたOドクターに感謝」と感謝した。

「再発しないように ストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする 頑張るけど無理しない」と広田。「あと、どのくらいの日々があるのか わからないけど…いろんなケリをつけつつ、恩返しもしつつ ゆったりまったり笑いながらフェードアウトしたい あ！ちゃんとやる事やるから心配しないでね」と記した。

「#63歳」「#癌寛解」「#今年こそは映画完成させないと」「#那須と二拠点」「#夏から本格的に那須」と近況も明かした。

広田は94年に俳優の吹越満と結婚し、05年に離婚。その後も一緒に子供の世話をするなど良好な関係を続け12年に復縁したが、16年に再び離婚したことが明らかに。18年9月に現在の夫と再婚した。