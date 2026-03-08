キャシー中島、草花を“ズラリ”と飾ったキッチンの窓辺を披露「お料理をするときの癒やし」
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、8日までに自身のSNSを更新。草花がズラリと並ぶキッチンの窓辺を披露した。
【写真】「かわい〜い！」「素敵です」キャシー中島が披露した、草花でいっぱいのキッチンの窓辺
キャシーは「キッチンの窓辺はお料理をするときの癒やし」と、お気に入りだという風景を投稿。「いただいたお花をかざります」と周囲からの厚い親愛を感じさせるエピソードを添え、花々に囲まれながら家事を楽しむ心豊かなライフスタイルを紹介した。
キルト作家として、普段から色彩豊かな作品を生み出しているキャシー。その類まれな色彩感覚はキッチンの窓辺というプライベートな空間にも存分に発揮されており、見ているだけで心が安らぐような「癒やしのコーナー」となっている。
コメント欄には「かわい〜い！」「花は良いです、見ているだけで心がやすらぎます」「マムのキッチンはお花でいっぱいで素敵です」などの声が寄せられている。
