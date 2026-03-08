VERY編集部の公式インスタグラムが3月8日までに更新され、女優の桐谷美玲さん（36）が登場した。2016年放送のTVドラマ「好きな人がいること」（フジテレビ系）で共演した俳優の三浦翔平さん（37）と18年に結婚し、20年に第一子を出産した桐谷さんの近影が話題となっている。



【写真】「美玲ちゃん綺麗ちゃん」とファンを喜ばせた桐谷美玲さんの最新ショット

公式インスタグラムは「否応なしに"負荷の低いほうへ"と楽ちんスタイルが加速する産後」と始め、「"キレイに見せたい"産後ママの強い味方」としてローファースニーカーを紹介。桐谷さんがモデルを務めており、黒縁メガネをかけジージャンを腰に巻いたカジュアルコーデや、黒のトップス&スカートの組み合わせに紺のジャケットを羽織ったクールコーデを公開している。



SNSでは、「こーゆーお洋服着たらオシャレに見えるのか 勉強になります！」「美玲ちゃん綺麗ちゃん」「やっぱり世界一」「美玲ちゃん、とても可愛くて世界一美しい」「何このかわいいママさん」「こんな可愛いママさん羨ましい」「相変わらず綺麗」などのコメントがあった。