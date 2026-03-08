「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表・船木永登氏が伝授…地面の力を出力に変える方法

少年野球の選手たちが球速や飛距離を伸ばすためには、地面から受けた力を効率よくボールに伝える必要がある。口コミで人気が広まり、小学生からプロまでを指導する野球専門トレーニングジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、スキル向上と障害予防を両立するプログラムを提唱している。地面反力を捉え、それを前方向への推進力へと変換するための「前足部トレーニング」を紹介する。

投球においても打撃においても、船木さんは「地面から得たパワーを前方向に伝えていくことが大事になります」と説く。その鍵を握るのが、足の外側にある「立方骨」で捉えた地面反力を前に伝える前足部の活用だ。スムーズな体重移動や力強いスイング、鋭い投球動作へと繋がっていく。

その感覚を養うために、船木さんが推奨するのが「板を使った横歩きトレーニング」。高さ3〜4センチほどの板を用意し、前足部だけでその上に両足で立つ。母指球から小指球のあたりが板に乗っている状態を作り、かかとを浮かせないように姿勢をキープしたまま、板の上を横方向に歩いて移動する。10メートル程度を1往復目安に行うのが理想的だ。

かかとが浮いてしまうヒールアップや、前足部が板からはみ出してしまうのはNG動作。横歩き中に板から落ちてしまっても問題はなく、完璧にメニューを遂行することよりも、前足部に刺激を与え、力の伝達機能を活性化させるのが目的だと意識することが肝要だ。

ウオーミングアップに取り入れることで、自然と足裏で地面反力を前に伝えていく感覚が得られる。まずは基本となる立方骨への荷重を意識したスクワットなどで刺激を入れた後、この前足部のワークを行うのが効果的な順序だ。船木さんは「荷重するだけじゃなく、それが前に伝わる形も作れる」と語る。地道な継続が、理想のパフォーマンスを実現する土台となるはずだ。（First-Pitch編集部）