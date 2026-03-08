嵐 大野智の“個性”と“強み”を深堀り！ 唯一無二のリーダー像、事務所退所にファンからエールも＜ラストツアーカウントダウン連載＞
1999年に結成され、国民的アイドルグループとなった嵐。2020年12月31日（木）にグループとしての活動を一時休止し、2026年3月13日（金）から始まるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」をもって活動を終了する。嵐はこれまで、私たちにさまざまな夢や希望を届けてくれた。嵐はグループが強いだけでなく、一人一人の個性の強さが魅力の1つでもある。クランクイン！トレンドでは、ラストツアーまでのカウントダウン企画として、各メンバーの魅力に注目した記事を連載中。本稿では大野智のこれまでの活躍を深堀りしたい。
【写真】懐かしい！ メガネ姿で演じた“榎本径”（大野智）
■変幻自在の表現力
大野は1994年に事務所に入所し、芸能界入り。1999年に嵐としてCDデビューをし、グループのリーダーを務める。大野が嵐のリーダーになったきっかけは、番組内で行った“じゃんけん”だった。大野は自身の意見を主張しメンバーを引っ張っていくタイプのリーダーではなく、メンバーを見守るタイプのリーダーだ。物腰が柔らかく、おっとりしていて穏やか。しかし、パフォーマンスでは力強くキレのある動きを見せ、変幻自在の輝きを放つ。
彼は優れた歌唱力とダンスにも定評があり、パフォーマンス面で嵐を引っ張る存在。抜群の歌唱力を持ち、曲によって表現を変えるが、唯一無二の“大野らしさ”はどの楽曲でもずっと残る。クリアでまっすぐで耳障りのいい声、そして安定感のある歌声は、聞いていて非常に心地いい。そしてダンスは驚異的な体幹で軽やかにステップを踏むのに、重心が崩れず、美しいのだ。
さらに大野は嵐の楽曲の振り付けも多く手掛けている。2014年リリースの「Bittersweet」や2017年の「つなぐ」を担当しており、大野の振り付けは、楽曲の世界観とメンバーの個性や魅力を引き出す振り付けとなっている。5人のフォーメーションや手の振りを意識したダンスも特徴的で、見ていてワクワクする仕上がりだ。例えば「Bittersweet」は、最後の決めポーズが“嵐”の文字に見えるという仕掛けがある。
また大野は俳優としても活躍し、数々の作品に出演。2008年に生田斗真とW主演を務めたドラマ『魔王』（TBS系）で連続ドラマ初主演を果たすと、復讐の鬼となった天才弁護士・成瀬領という難しい役を熱演し、シリアスな演技で視聴者を引き付け、確かな演技力を見せた。
続く2009年には『歌のおにいさん』（テレビ朝日系）で連続ドラマ単独初主演。2010年にはドラマ『怪物くん』（日本テレビ系）で主演に抜てき。本作は藤子不二雄Aの漫画『怪物くん』（少年画報社ほか）を原作とした物語で、大野が演じたのは、怪物大王から人間界での修行を命じられた怪物ランドの王子・怪物くん。赤と青のカラフルな帽子に大きな耳、半ズボンという衣装と、コロコロ変わる表情で怪物くんをキュートに演じた。
その後も大野はドラマ『鍵のかかった部屋』（2012年／フジテレビ系）、『世界一難しい恋』（2016年／日本テレビ系）、映画『忍びの国』（2017年）など、数多くの映像作品に出演。『魔王』と『怪物くん』からも分かるように、シリアスな役からコミカルな役まで自分のものにしており、彼の類まれなる表現力は、演技にも生きている。
■大野の決断にファンは
大野の表現力はアート面でも存分に発揮された。2004年に『24時間テレビ』（日本テレビ系）にて「チャリTシャツ」のデザインを手掛け、2012年、2013年、2019年まで通算4回担当している。
ちなみに、2008年にはアート作品を収めた『FREESTYLE』（角川グループパブリッシング）を発売し、同年に個展「FREESTYLE」を総合セルフプロデュースで開催。2020年には個展「FREESTYLE 2020 大野智 作品展」が実施され、絵画60点以上、立体作品約130点、写真約10点という大ボリュームの作品が展示された。
アイドル、俳優、芸術家…多面的な才能を持ちながらも、本人は飄々（ひょうひょう）としていて穏やかで優しい。ここまでの才能を持ち合わせていれば、少しはおごる部分も出てくるのではないかと思うが、大野は謙虚で飾らない姿勢を崩さず、普段の穏やかさと、パフォーマンスで見せる圧巻の表現力のギャップは、どこまでもファンの心を掴んで離さない。
そんな大野が「嵐としての活動を一旦終えたい」「自由な生活を1回してみたい」とメンバーに伝えたのは2017年のこと。その後何度も話し合いを重ね、嵐はグループ活動休止を決断。5月31日（日）に活動を終了することを決断した。
大野は、2月28日（土）に、嵐の活動終了と同時に事務所を退所することをファンヘ報告している。「私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」とつづり「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。そして何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。本当にありがとうございました」とあらゆる方面に感謝。
嵐活動終了後は「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたら」と考え明かし「まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。最後まで見守っていただけると嬉しいです」とメッセージを送った。
大野の決断に、ファンからは「ずーっと応援します」「いろんな幸せをありがとう」「嵐でいてくれてありがとう」「これからも大好きです」など愛ある反応が続々。
事務所を退所した後、大野がどのような活動をするかはまだ分からず、歌って踊る姿を見られるのは、嵐のラストツアーが最後の可能性もある。だからこそ、圧倒的な表現力を持つ大野が、“今”見せる嵐としてのパフォーマンスに期待せずにはいられない。そこにはきっと、嵐とファンに向けての大きな愛と感謝があるはずだ。（文：朝日奈風果）
