中村倫也、婚姻届の保証人を明かす “人気芸人”の名前にネット驚く「マジ!?」
俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（金曜後11：00）に出演。2023年に結婚した日本テレビの水卜麻美アナウンサーとの極秘交際の裏側や、婚姻届の保証人を務めた人物について語った。
【写真】妻との私生活を語った中村倫也
中村は2023年3月25日に水卜麻美との結婚を発表。当時は事前報道がほとんどなく、突然の発表に大きな驚きが広がった。番組MCの笑福亭鶴瓶も「俺、あの結婚はビックリした。えっ!?そう？」と当時を振り返ると、中村は「そうですよね。別にどこにも情報が出てたわけでもないですし」と応じ、交際を徹底して隠していたことを明かした。
交際当時の様子については「相手側が徹底してましたね」と回想。「命狙われてんのかってくらい振り向いてましたからね」と、水卜が外出時に周囲を警戒していたエピソードを披露した。一方で自身は「僕なんか気にせずプラ〜っと歩いちゃう」と語り、鶴瓶から「夫のためやんか」と言われると「そうです、そうです」と笑顔を見せた。
また、婚姻届の保証人を務めたのが、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀だったことも明かした。番組MCの藤ヶ谷太輔から「日村さんが書いたんでしたっけ？」と聞かれると、中村は「そうです、保証人。バナナマンの日村さん」と答えた。
中村と日村は、2023年公開の映画『宇宙人のあいつ』で共演。撮影をきっかけに親交を深めたという。日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花は、夫から聞いて中村と水卜の交際を結婚前から知っていたことも明かしている。このエピソードにネット上では「マジ!?」「初めて知った」といったリアクションが見られた。
