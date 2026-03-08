「オサカナスキヤネ」を食べるだけ？ ドロドロ血液を劇的に変える8つの魔法の食材とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話】

食事をほんの少し見直すだけで血管・血液はみるみる若返る

血管・血液が若返る食事とは

血管・血液を若返らせるためには、食生活を見直すことが不可欠です。体に必要な栄養素をバランスよくとることが基本ですが、なかでもおすすめしたい食品が「オサカナスキヤネ」。

それぞれ、

オ＝お茶

サ＝魚

カ＝海藻

ナ＝納豆

ス＝酢

キ＝きのこ

ヤ＝野菜

ネ＝ねぎ類

を指します。

これらは、糖の代謝を促す栄養素を含む食品、中性脂肪を減らす作用のある栄養素を含む食品、活性酸素を除去する作用のある抗酸化物質を含む食品の代表的なもの。つまり、血管・血液の健康のために最も摂取したい食品リストになっています。体にいい食品は細かく挙げればきりがなく、いちいち覚えていられません。そこで、覚えやすい「オサカナスキヤネ」の食品を３食に意識的にとり入れることをおすすめしています。

本書では、トップクラスの血液サラサラ効果を持つ食品を組み合わせたスペシャルレシピを考案しました。名づけて「血流爆上がり万能トマたま酢」。使う材料はトマト、たまねぎ、黒酢のたった３つ。食前に食べると効果的ですが、他の食材と合わせてアレンジしてもOK。簡単につくれておいしいので、無理なく習慣化できます。

もう１つ普段の食事で心がけたいのが「糖質ちょいオフ」。糖質は大切な栄養素ですので、絶つ必要はありません、ごはんならいつもの量から一口分減らすだけで十分効果があります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳