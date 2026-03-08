東京女子プロレスは7日、東京・新木場1stRINGで「Prelude to GRAND PRINCESS ’26」を開催した。美少女アイドルグループ「原宿学園」メンバーで、佐藤大地（DDTプロレス）の妹さとうももが両国国技館大会（3月29日）でプロレスデビューすることが決定した。

大会の前説で、CyberFight副社長・郄木三四郎が登場し「両国大会のPR大使をやっているスーパー・ササダンゴ・マシーンから、両国大会に出場するアイドルをスカウトしてくださいというムチャ振りをされました！ そこから私、いろいろとスカウト活動を続けまして。今日、ようやくスカウトをしてきました！ その方を今日お呼びしますので、ご紹介します。どうぞ！」と言うと、さとうがリングイン。

さとうは中学3年の15歳で、大地の妹であることがアナウンスされ、郄木は「たまたま、佐藤大地君の応援に来ていたところを、ガチでスカウトしました！ しかも、佐藤大地君と同じくプロレスリングHEAT−UPの道場のキッズクラスに在籍していました。発表会で（小5のときに）後楽園ホールのリングに上がったことがあります！」と過去の経歴を明かした。さとうは「3月29日に出させてもらいます！ 全力で頑張るので、応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

バックステージで郄木が「ポテンシャルを見せつけてね。アイアンマンのベルトとか獲りたくないですか？」と振ると、さとうは「獲りたいです！」と目を輝かせた。