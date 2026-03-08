今回は、妻がとんでもない勘違いをしていたエピソードを紹介します。

家庭内がギクシャクしている中…

「とある有名企業の社長の娘と結婚し、婿養子になりました。これで俺は次期社長になれると期待していたのですが、結果的に次期社長の座についたのは妻で、俺はただの専務。ものすごくがっかりしました。妻が社長になって以来、家庭内はギクシャクしています。

そんなある日、会社の社員食堂で、幼馴染の女性と子どもの頃以来、再会したんです。幼馴染は社員食堂でパートとして働いているようですが、懐かしかったし、嬉しかったです。

幼馴染とはそれ以来、週に一度飲みに行き、昔話をしたり近況を語りあうようになりました。でももちろん浮気なんて関係ではまったくありません。俺にとっては妹のような存在ですから。

しかし妻には、幼馴染と社員食堂で親し気に話しているのがバレていたようです。『パートの女と浮気してるの……？』と問い詰められ、困惑しました。ただ、飲みに行って話をしているだけの関係と説明しても、妻はきっと信じてくれないでしょう」（体験者：30代男性・会社役員／回答時期：2025年12月）

▽ とはいえ、奥さんが浮気を疑う気持ちも分かりますよね。ここはきちんと事実を話してあげる方がいいと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。