冨安健洋は後半43分から途中出場も…アヤックスはフローニンゲンに敗れて3戦未勝利
オランダ・エールディビジは7日に第26節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはアウェーでフローニンゲンと対戦し、1-3で敗れた。ベンチスタートとなった冨安は後半43分から3試合連続となる途中出場。負傷中の板倉滉はメンバー外だった。
試合は前半6分、FWトム・ファン・ベルゲンの得点でフローニンゲンが先制。アヤックスも同30分、DFアントン・ガーエイのクロスをMFデイビィ・クラーセンが頭で合わせて同点に追いつき、1-1で前半を折り返した。
しかし後半はフローニンゲンが主導権を握る。後半20分、クロスの流れからFWオスカル・ザワダが決めて勝ち越しに成功。さらに27分にもザワダがヘディングで加点し、3-1とリードを2点に広げた。
アヤックスは終盤に猛攻を仕掛け、後半43分には冨安を含む3枚替えを行ったが反撃は実らず。リーグ戦は3試合未勝利となった。現在の順位は暫定3位で、今節まだ試合をしていない4位のNECとは勝ち点1差のままになっている。
