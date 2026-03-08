ラ・リーガ 25/26の第27節 ビルバオとバルセロナの試合が、3月8日05:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）、Sanchez Camilo Selton Sued（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはマーカス・ラッシュフォード（FW）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。

10分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）に代わりロベルト・ナバーロ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から選手交代。Sanchez Camilo Selton Sued（MF）からオイアン・サンセト（MF）に交代した。

46分、バルセロナが選手交代を行う。マルク・ベルナル（MF）からペドリ（MF）に交代した。

61分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）に代わりロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）がピッチに入る。

62分、バルセロナが選手交代を行う。ダニ・オルモ（MF）からフェルミン・ロペス（MF）に交代した。

68分に試合が動く。バルセロナのペドリ（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めてバルセロナが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが0-1で勝利した。

なお、ビルバオは50分にアレハンドロ・レゴ（MF）、90+3分にダニエル・ビビアン（DF）に、またバルセロナは57分にパウ・クバルシ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 07:10:20 更新