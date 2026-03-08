１００年前の「ムヒ」、持っていませんか――。

富山県上市町の製薬会社「池田模範堂」の虫刺され・かゆみ止め薬「ムヒ」が今年、発売から１００年を迎えた。現在はチューブやプラスチック容器に入っているムヒの初代は、缶入りだった。だが、現物も資料も現存せず、同社は「会社の原点で、１００年の歴史が詰まっている。持っている人がいたら連絡して」と呼びかけている。（松本彩和）

天下無比、唯一無比

１９０９年（明治４２年）創業の同社は、家庭を訪問し配置薬を届ける「売薬さん」が原点だ。富山やその近隣だけでなく、遠く東北地方にも足を運んでいたという。

ただ、業者同士の競争が激しく、顧客からは「他にないような薬を持ってきてほしい」との要望が多かった。初代社長の池田嘉吉は独自性を出そうと「薬を仕入れて売るだけじゃだめだ」と、製薬業への業態転換を決意した。

当時は、各地で養蚕業が盛んだった。虫に刺されてかゆくても、「蚕に影響するので殺虫剤が使えない」との嘆きの声を聞いた嘉吉は、虫刺されとかゆみ止めに効く薬をひらめいた。

こうして２６年（大正１５年）に誕生したのが、缶入りのワセリン軟こう・ムヒだ。「天下無比、唯一無比」から、商品名をとった。漢字表記の薬が多い中、あえてカタカナを使い、分かりやすさを意識した。初めて「虫刺され」をうたった商品は評判を呼び、全国にその名が知れ渡った。

誰も姿を見たことがない

「１００年売れ続けてきたことは、純粋にすごい。ムヒは会社の屋台骨。おろそかにするなと先代社長の父・嘉道から言われてきた」と語るのは、同社の池田嘉津弘社長（６６）だ。現在では、チューブ入りの軟こうタイプからスティックタイプの液体、子ども用の貼り薬と商品の形態は広がり、香港や台湾、東南アジアにも輸出されている。

１００年間一貫して上市町で生産し、雇用を創出。地域の小学校では薬にまつわる出前授業を開くなど、地元密着で歩み続けてきた。「ムヒのブランド力があったからこそ、多彩な商品に広げられた」とし、「挑戦者魂のこもった初代ムヒに触れたい」と希望する。

ただ、初代ムヒが売られていた期間は、発売からわずか１年。「言い伝え」でしか存在を知らず、誰もその姿を見たことはない。

「平らな金属缶に入っていたらしいと、父から聞いた」と池田社長。会社や池田家に現物や写真などの資料は残っていない。

池田社長は「これからの１００年もいいものを作るため、初代ムヒに詰まった嘉吉のパワーを感じたい。心当たりのある人は、情報を寄せてほしい」と呼びかけている。情報提供は、同社広報担当（０７６・４７２・１１３３）へ。