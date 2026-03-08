初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。

プロレスリング・ノアの藤田和之がケンドー・カシンと組んで関根“シュレック”秀樹、永尾颯樹と対戦する。

関根は「ストロングスタイルプロレス平井代表に「黒潮とのタイトルマッチが無くなったからにはそれなりの相手を用意しろ」とは言ったが…こう来たか。いいぞ、いい！藤田和之・ケンドー・カシンならば、たっぷりお釣りが来るわな。タッグマッチだが、ターゲットは一人。永尾くん、カシンの方は頼んだ！」とコメントした。

平井丈雅代表によると大会は「全７試合」で開催するという。平井代表は２月１３日に村上和成が主宰した「新年会」で「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上へ「いろんな意味で因縁ある相手を戦っていただくか、組んでいただくか…用意してます」と突きつけた。

しかし、２月１９日の記者会見では２試合しか発表されず２月２２日にスポーツ報知の取材に「今週中に全カード発表したい」と宣言も村上のカードは依然として未定。大会まで２週間を切っても全カードが決まらない状態となっている。

◆３・１９後楽園決定済みカード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関本大介

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 船木誠勝、高橋“人喰い”義生、間下隼人

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、ＴＡＫＡみちのく ｖｓ 日高郁人、関札皓太

▼ＳＳＰＷ女子タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 挑戦者組・ＳＡＫＩ、網倉理奈

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、叶ミク ｖｓ 伊藤薫、志真うた

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

藤田和之、ケンドー・カシン ｖｓ 関根“シュレック”秀樹、永尾颯樹