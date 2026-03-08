俳優ブルース・ウィリスの元妻で女優のデミ・ムーアが、ミラノ・ファッションウィーク期間中のグッチのショーで披露した大胆なボブヘアについて、「自分の別の一面を表現できた」と振り返った。



【写真】ロングヘアから激変 話題を呼んだ大胆ボブ 別人級の変ぼう

デミは2月27日のショーでアゴのラインのボブスタイルを披露し話題を集めたが、その後、週末に行われたアクター賞ではおなじみのロングヘア姿に戻っていた。「ケラステーゼ・パワー・トークス」イベントで、スタイリストのディミトリス・ジャネトスが手がけた通称「Demi―tris BoB」について、「信じられない瞬間だった」と語っている。「ただ遊ぶように、別の自分に踏み込めたのが楽しかった」と振り返る。



この変身は実際に髪を切ったものではなく、完成度の高いウィッグによるものだったようだ。デミはこれまでにも、丸刈り頭を含むさまざまなヘアスタイルに挑戦してきた。「大事なのは、頭の形がいいことなの」と語っている。



今年初め、デミはケラステーゼのグローバル・ブランドアンバサダーに就任。そのパートナーシップについても自然な流れだったとし。「年齢を重ねて、髪のケアについてより意識するようになった。普段から使っているブランドと組めたのは自然なことだった」と語っていた。



一方で、「いちばん私らしい。ウィッグやパーツで変化を楽しめるのはいいけど、最後には腰まで落ちる髪を見るのが好き。それは、家に帰ってきた感じなの」と、長年のトレードマークであるロングヘアから長く離れるつもりはないとも明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）