43歳・塩地美澄アナ、服の上からわかる衝撃の“たわわ”に反響「なんか、デカくない」「ニットたまらない」
元秋田朝日放送のアナウンサーで現在フリーの塩地美澄（43）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。服の上からもわかる衝撃の“グラマラスボディ”を公開した。
【写真あり】「なんか、デカくない」「ニットたまらない」…43歳・塩地美澄アナ、服の上からわかる衝撃の"たわわ
塩地はボディラインがはっきりとあらわれたタイト目な衣装の写真とともに「生放送終わり コンビニエンスストアでおむすびを4つ買ってしまい 体重と一緒に幸福度もしっかり増量しました」と報告。「深夜のご飯ってどうして美味しいんでしょう..」と“背徳飯”に魅了されていると伝えた。
この投稿に、「一食でおむすび 4個を召し上がる 素晴らしい」「塩地さんの笑顔は好きですね」「なんか、デカくない」「食べてもスタイル抜群」「塩地さんのグラビア また見たいな」「色ぽいねぇ」「でっかー」「美澄ちゃん…ニットたまらない」などのコメントが寄せられている。
