わんこと女の子の尊い成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「可愛くて微笑ましい」「最高に癒されました」「大好きが伝わってきます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれた時から大型犬にお世話してもらっていた赤ちゃん→1歳になった結果…尊すぎる『立場の逆転』】

わんこと育った女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主であるご夫婦は、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんと暮らしています。

ご夫婦の間には、『ほの』ちゃんという娘さんもいます。ほのちゃんは、1歳になったばかりの女の子。生まれた時から、うにくん＆おからちゃんと一緒です。

初めはわんこたちに子守りをしてもらっていたほのちゃんにも、少しの自我が芽生えてきたよう。最近は、わんこたちをお世話する姿も見られるようになったといいます。この日は、おもちゃのポテトとドリンクをおからちゃんにお裾分け。口元まで持っていき、「どうぞ」と食べさせてあげていたとか。

ポテトを与える姿にホッコリ

おからちゃんにあげたあとは、うにくんの元へ。うにくんにもお裾分けをすると、ほのちゃんは満足そうな表情になったといいます。わんこたちのお世話をすることが、楽しくて仕方ないのかもしれません…♡

うにくんの後は、再びおからちゃんにお裾分け。おもちゃを口に当てられたおからちゃんは、ちょっぴり困惑していたとか。しかし、大好きなほのちゃんのため、静かに付き合っていたそうです。わんこたちが嫌がらずお世話を受け入れてくれて、ほのちゃんもニコニコ。

キス＆ハグで愛情表現♡

遊んでくれたお礼なのか、ほのちゃんはおからちゃんに突然キスをしたそう。それでも足らず、ぎゅっと抱きしめて愛情表現していたといいます。

そのあとは、再びおもちゃのお裾分け。おからちゃんは相変わらず塩対応だったものの、最後は一緒に並んでお昼寝をしていたそうです。お世話をしたりされたり、お互いに支え合いながら成長している3兄妹なのでした！！

この投稿には「お姉さんのように接してますね」「3人の関係性が素敵すぎる」「心のささくれが取れました」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの平和な日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からもチェックすることができます。3兄妹の微笑ましい姿を、ぜひご覧になってみてください♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。