ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、3月3日から10日まで実施している。

国内ダイナミックパッケージでは1名あたり、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、三井ガーデンホテル札幌泊）が31,800円から、沖縄3日間（2名1室、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄泊）が61,800円からなど。出発期間は3月4日から2027年2月21日まで。出発日・宿泊施設限定で最大3万円の割引クーポンを配布している。

国内ホテルでは1人あたり、メルキュール札幌（2名1室素泊まり）が6,400円から、西鉄リゾートイン那覇（同）が5,700円から、ホテルグレイスリー銀座（同）が9,790円からなど。宿泊期間は3月4日から2027年2月21日まで。併用可能な最大3,000円のクーポンを配布する。

海外ダイナミックパッケージでは、最大8万円分の割引クーポンを100枚限定で用意する。出発期間は4月1日から10月31日まで。海外ホテルでは、マイルを通常の2倍積算する。