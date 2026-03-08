「ふつうのサラリーマン」が、映画で世界一になれたワケ【新時代のクリエイティブ論】
数々の映画祭で日本人初の快挙を成し遂げてきた映画監督・脚本家の長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が間もなく発売となります。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛の同書から、抜粋・再構成して特別公開します。
「それっぽいもの」は誰にも評価されない
22歳の頃、私は映画監督になりたかった。
そのためにはまずPFF（ぴあフィルムフェスティバルという若手映画監督の登竜門的賞レース）で評価されたかった。売れたかった。
自分が「最高だと思うか」なんかよりも、他者から評価されることを目指していた。
「なんとなく映画っぽい」「それっぽい」ものを作っていた。作るべきだと思っていた。
当然、そんな映画はさっぱりなんの賞にも引っかからなかった。
私は就職をして、スーツを着て、営業職についた。つまり、脚本家、映画監督になる夢をあきらめた。
全く予想していなかった世界一受賞
それから十数年の時が経った。
私は今、ハリウッドといくつものプロジェクトで脚本の仕事をしている。監督のオファーも来た。
そして、ずっと憧れていたサンダンス映画祭で世界一を獲った（サンダンス映画祭とは、『パルプ・フィクション』のタランティーノ監督や『ラ・ラ・ランド』のデイミアン・チャゼル監督を輩出した映画祭である）。
当時の私が聞いたら、喜ぶことも忘れて、想定外すぎる事態に「何が起こったの？」と口を半開きにするだろう。
あの頃と、今とで、何が違うのか？
それは、「自由にのびのび書いた」だけでした。
「それっぽさ」から遠く離れて書くということ。それだけでした。
と、言ったらちょっと格好つけすぎかもしれないけれど、確かにそれだけなのです。
王道の脚本方式と
完全自己流の脚本方式をミックスして
私は今現在、このような方法で脚本を書いています。
特にオリジナル脚本の場合は、ゼロからアイデアを立ち上げたあとに、2つのメソッドを行ったり来たりしながらブラッシュアップし、完成稿まで書き上げます。
それはそれはエキサイティングで楽しい作業です。
私はただの映画ファンとして、最高だぜと思える映画が増えてほしいし、「それっぽい」ものを作ることが近道だと勘違いしていた学生時代の自分に、今のやり方をタイムマシンで戻って伝えたい。
そう思っています。