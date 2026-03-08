マンC、ハーランド欠場も逆転でニューカッスル撃破！　今季5度目の対戦も制しFA杯8強へ

　FAカップ5回戦が7日に行われ、ニューカッスルとマンチェスター・シティが対戦した。

　両チームの今季5度目の対戦が『セント・ジェームズ・パーク』で幕を開けた。1度目の対戦となったプレミアリーグ第12節では、ニューカッスルがホームで勝利を収めたものの、カラバオ・カップ準決勝のファーストレグとセカンドレグ、そしてそしてプレミアリーグ第27節ではマンチェスター・シティがいずれも勝利した。準々決勝への切符をかけたこの一戦では、どちらに軍配が上がるのか注目が集まるところだった。

　試合は18分、サンドロ・トナーリがセンターサークルの右横から縦にパスを通し、抜け出したハーヴィー・バーンズが勢いそのままにボックス内左からゴールファーサイドに沈め、ニューカッスルがまず先手を奪った。

　だが39分、ジェレミー・ドクが敵陣深くの左サイドでボールを保持すると、得意のドリブルからボックス内へ侵入。ポケットからマイナスに折り返したパスをゴール前に詰めていたサヴィーニョが左足で合わせて押し込み、マンチェスター・シティは試合を振り出しに戻した。

　後半に入ってすぐの47分、マテウス・ヌネスがサヴィーニョとの連係からボックス内の右からクロスを通し、オマル・マルムーシュが右足で合わせてマンチェスター・シティが試合をひっくり返す。

　さらに65分、マンチェスター・シティが加点する。マテウス・ヌネスがドリブルでボックス手前まで駆け上がり、マルムーシュにパスを出す。そのマルムーシュはペナルティーアークから右足を思い切り振り抜き、強烈なミドルシュートをゴールファーサイドに叩き込んだ。

　試合はこのまま終了し、マンチェスター・シティが3−1で勝利。FAカップ準々決勝に勝ち進んだ。ニューカッスルは何度か決定機を演出したものの、先制点の1点のみに終わった。

　両チームはこのあと、ともにチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のファーストレグに臨む。ニューカッスルは10日にホームでバルセロナ（スペイン）と、マンチェスター・シティは11日にアウェイでレアル・マドリード（スペイン）とそれぞれ対戦する。

【スコア】
ニューカッスル　1−3　マンチェスター・シティ

【得点者】
1−0　18分　ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）
1−1　39分　サヴィーニョ（マンチェスター・シティ）
1−2　47分　オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）
1−3　65分　オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）


【動画】ニューカッスルvsマンチェスター・C